Con Diodato ospite all’Eurovision Song Contest 2022 arriva il nome del primo ospite della gara che si terrà al Pala Olimpico di Torino. Il cantautore lo ha annunciato ieri sera in collegamento con il TG1 e ha anche comunicato la data dell’arrivo sul palco e il tipo di esibizione che ha preparato per l’occasione.

Diodato ospite all’Eurovision

Diodato sarà ospite all’Eurovision nella prima serata, la semifinale di martedì 10 maggio, e porterà sul palco una versione rivisitata di Fai Rumore. il brano con cui ha vinto il Festival di Sanremo nel 2020. Per il cantautore di Aosta è una rivincita, dal momento che nel 2020 avrebbe dovuto partecipare all’Eurovision Song Contest di Rotterdam poi annullato a causa della pandemia del Covid-19.

A proposito della sua partecipazione come ospite, Diodato ha detto:

“Siamo in tanti italiani quest’anno ed è bello che la musica italiana stia viaggiando tanto in giro per il mondo e sono felice di far parte di questo flusso musicale. Penso che questa manifestazione rappresenti la forza di amplificare i messaggi della musica, di abbattere le barriere, unire i popoli, portare messaggi di pace all’umanità, più che mai importanti in questo momento”.

L’Italia quest’anno sarà rappresentata da Mahmood e Blanco che partecipano di diritto a seguito della vittoria al Festival di Sanremo 2022 con Brividi. Come sottolinea Diodato, tuttavia, dall’Italia partecipano anche Achille Lauro per la Repubblica di San Marino con Stripper ed Emma Muscat per l’isola di Malta con I Am What I Am.

L’Eurovision Song Contest 2022

Come già detto, L’Eurovision Song Contest 2022 andrà in scena dal Pala Olimpico di Torino. La gara sarà strutturata in 3 serate: le due semifinali il 10 e il 12 maggio e la finale di sabato 14 maggio. Con l’edizione italiana di quest’anno l’Eurovision Song Contest giunge alla 66esima edizione.

La scorsa edizione ha visto vincitori i Maneskin, già in vetta alle classifiche con il brano Zitti E Buoni vincitore del Festival di Sanremo 2021. La vittoria dei Maneskin all’ESC ha consacrato la band romana al successo mondiale. Nell’ultima settimana, infatti, i 4 ragazzi di Coraline sono saliti sul palco del Coachella Festival 2022.