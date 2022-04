Le invettive di Liam Gallagher contro Noel ritornano ciclicamente, specie in occasione della nuova intervista pubblicata oggi dal Corriere Della Sera. L’ex frontman degli Oasis si sta preparando al lancio del nuovo album solista C’mon You Know previsto per il 27 maggio, e ha sempre tanto da dire. Nel suo lungo flusso di coscienza non manca il pensiero sull’Ucraina e, perché no, una piccola lode all’Italia.

L’amore per l’Italia e la solidarietà all’Ucraina

Ciò che non tutti sanno è che Liam Gallagher ha una grande stima e una grande passione per l’Italia. Quest’anno il cantautore britannico spegnerà 50 candeline e ha deciso di festeggiare in grande. La sua meta? La Sicilia, perché “spirito e mente stanno bene”, dice, e aggiunge: “Dell’Italia amo la gente, il cibo, i vestiti… e queste cose non le dico in ogni Paese“. Possiamo dargli ragione, perché tutti conosciamo la schiettezza di Liam e talvolta anche la facile polemica.

Non può mancare il suo pensiero per l’Ucraina. Il giornalista gli chiede delucidazioni sul brano Moscow Rules presente nel nuovo album, ma Liam respinge ogni speculazione che parla di “titolo profetico”: “Solo una questione di tempismo sbagliato”. Non è tutto.

“Dovremmo vivere tutti in piena armonia e dire basta a petrolio, avarizia e pu**anate del genere. Io sto con i fratelli e le sorelle ucraini. E anche con il popolo russo che starà pensando: ‘Ci stiamo prendendo mer*a da tutti per colpa di questo vecchio pazzo’. Non è la gente a bombardare, le guerre le fa chi governa”.

Liam Gallagher contro Noel

Infine, il tasto dolente: gli Oasis. Liam è ancora convinto che la band non avrebbe dovuto sciogliersi: “Non eravamo la più grande rock’n’roll band del mondo. C’era ancora molto da fare“. In tutto questo, qual è stato il ruolo del fratello Noel? Il giornalista lo incalza e gli chiede di quella volta in cui lui stesso disse che qualcuno avrebbe offerto 100 milioni di sterline per una loro reunion. Noel in quell’occasione aveva smentito dicendo che per quella cifra si sarebbe prestato, ma Liam non è d’accordo:

“È un bugiardo. Non vuole condividere nulla. Ha paura che chiunque altro possa ricevere attenzione, non è in grado di gestire il tema”.

Le parole di Liam Gallagher contro Noel restano sempre quelle: il fratello sarebbe colpevole di manie di protagonismo e perde ogni occasione utile per riunire gli Oasis.