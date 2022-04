Gianna Nannini a Firenze con tanti ospiti. La sua serata speciale in programma allo stadio Artemio Franchi per il 28 maggio sarà impreziosita da alcuni colleghi della musica italiana ed amici, con lei sul palco per condividere un concerto all’insegna della spensieratezza dopo lo stop agli eventi imposto dalla pandemia.

Finalmente Gianna Nannini può recuperare l’appuntamento allo stadio Franchi di Firenze e lo farà con una band eccezionale e con tanti amici sul palco. Ci sarà la giovane Ariete, che sta facendo parlare di sé negli ultimi anni; ci sarà la “cantantessa” Carmen Consoli.

Condividerà il palco con la Nannini anche Loredana Bertè. Ci sarà poi una rappresentanza degli artisti toscani, che con la Nannini condividono la regione di origine. Sono attesi i Litfiba guidati da Piero Pelù ma anche Enrico Nigiotti, cantante molto caro alla Nannini, che già in passato si è esibito sul suo palco.

Tra gli altri, è atteso anche Coez. Gianna Nannini ha annunciato, poi, la presenza di Rosa Chemical e di Speranza.

I biglietti per il concerto di Gianna Nannini a Firenze sono già disponibili in prevendita su TicketOne e nei punti vendita fisici dislocati in tutta Italia.

Gianna Nannini in teatro nel 2022

Se l’abbraccio ai fan allo stadio Franchi dovrà attendere fino al 28 maggio, non bisognerà aspettare molto per vedere la Nannini dal vivo. L’artista è infatti in tour nei teatri d’Italia con una tournée che vanta la direzione musicale di Davide Tagliapietra e che la vede sul palco con la sua band.

Sono previste anche 4 date all’estero prima dell’evento fiorentino, a partire dal 27 aprile: Gianna Nannini si esibirà per i fan europei a Londra, Lussemburgo, Parigi e Bruxelles.

8 maggio: TORINO – TEATRO COLOSSEO (sono validi i biglietti del 28 novembre 2021 al Pala Alpitour di Torino)

9 maggio: TORINO – TEATRO COLOSSEO (sono validi i biglietti del 28 novembre 2021 al Pala Alpitour di Torino)

10 maggio: BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM (sono validi i biglietti del 31 marzo 2022 all’Europauditorium)

13 maggio: MILANO – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI (sono validi i biglietti del 27 novembre 2021 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

14 maggio: MILANO – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI (sono validi i biglietti del 27 novembre 2021 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

16 maggio: NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO (sono validi i biglietti del 14 marzo 2022 al Teatro Augusteo e del 19 novembre 2021 al Pala Partenope di Napoli)

18 maggio: BARI – TEATRO TEAM (sono validi i biglietti del 19 marzo 2022 al Teatro Team e del 16 novembre 2021 al Pala Florio di Bari)

20 maggio: CATANIA – TEATRO METROPOLITAN (sono validi i biglietti del 17 marzo 2022 al Teatro Metropolitan e del 13 novembre 2021 al Pala Catania di Catania)

22 novembre: TRIESTE – TEATRO ROSSETTI (sono validi i biglietti del 28 marzo 2022 al Teatro Rossetti)

25 novembre: BRESCIA – TEATRO DIS_PLAY (sono validi i biglietti del 26 marzo 2022 al Teatro Dis_Play)

26 novembre: MANTOVA – GRANA PADANO THEATRE (sono validi i biglietti del 25 marzo 2022 al Grana Padano Theatre)

28 novembre GENOVA – TEATRO CARLO FELICE (sono validi i biglietti del 1 marzo 2022 al Teatro Carlo Felice)