A circa un mese dall’intervento Fedez mostra la cicatrice e si confessa ai fan. Il rapper e imprenditore milanese aveva fatto preoccupare tutti quando in un lungo video pubblicato nelle storie di Instagram aveva rivelato la diagnosi di una brutta malattia. Alcuni giorni dopo ha subito un intervento al San Raffaele di Milano, lo stesso complesso per il quale, insieme alla moglie Chiara Ferragni, è stato il benefattore durante la pandemia del Covid-19.

L’intervento di Fedez

A marzo Fedez è stato operato per un piccolo tumore al pancreas. Nonostante le difficoltà, il rapper ha cercato di mantenere aggiornati i fan durante il ricovero, e anche la moglie Chiara Ferragni li aveva rassicurati con un “tornerà presto a casa”. Fedez si era anche mostrato col camice accanto al suo letto con il gesto della vittoria dopo l’operazione, per poi concludere la sua degenza con un ringraziamento speciale a tutta l’equipe medica che si era occupata del suo caso.

Oggi Fedez sta lottando per un progressivo ritorno alla normalità, e ad un mese dall’intervento si sente di fare i primi bilanci. Lo fa nel so stile, con un selfie scattato di fronte allo specchio e un messaggio di speranza rivolto a se stesso e ai fan.

Fedez mostra la cicatrice

Nelle ultime ore è comparsa una foto in cui Fedez mostra la cicatrice. Il rapper appare leggermente dimagrito e con un lungo solco che parte dal petto e arriva all’ombelico. Una cicatrice, quella mostrata, che ricorda uno dei primi messaggi postati dopo l’intervento: “Non c’è nulla di brutto in una cicatrice se è stato il coraggio a causarla”.

Oggi i toni sono diversi e più positivi: “Ho perso quasi 10 chili da quando mi sono operato. Non vedo l’ora di poter rimettermi in sesto e salire su un palco”. C’è dunque un tour in programmazione? Le ipotesi sono tante, e ricordiamo che Fedez ha da poco pubblicato il nuovo album Disumano.