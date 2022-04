Morgan candidato a Parma, almeno questo è ciò che vorrebbe Vittorio Sgarbi. La notizia arriva dopo il dietrofront della candidatura di Marco Castoldi – questo il nome di battesimo del frontman dei Bluvertigo – alle comunali di Verona con la lista IoApro Rinascimento del noto critico d’arte. L’appuntamento ai seggi è per il 12 giugno, e per la città di Romeo e Giulietta il cantautore avrebbe dovuto sostenere il candidato sindaco Sboarina di Fratelli d’Italia. L’artista era indeciso, e ora Sgarbi lo vorrebbe rilanciare per Parma.

Per le comunali di Parma Vittorio Sgarbi vorrebbe che Morgan ricoprisse il ruolo dell’assessore ai grandi eventi. Per questo il critico d’arte ha scelto di appoggiare il candidato Pietro Vignali, sempre dalle schiere di Fratelli d’Italia. Come scrive La Gazzetta Di Parma, con l’approdo di Morgan all’assessorato ai grandi eventi sarebbe possibile “portare The Boss a Parma” , un chiaro riferimento a Bruce Springsteen.

Per il momento Morgan non ha rilasciato dichiarazioni, ma già con la precedente opportunità di correre per Verona si era detto lusingato ma non sicuro di essere in possesso di tutte le facoltà necessarie per intraprendere una carriera politica. “Ci sto pensando”, aveva detto all’AGI per poi aggiungere: “Non sono né di destra né di sinistra, oggi non hanno più senso e non hanno la forza delle idee”.

Infine:

“Sgarbi è sempre così visionario ed entusiasta e ha una grande stima verso di me, ricambiata. È un uomo di grandissima cultura e apprezza il lavoro di divulgazione che faccio da anni in un Paese in cui ci sono molte zone problematiche. Lui tende a pensarmi come un elemento che può avere una potenzialità politica ma da lì alla candidatura il passo non è breve. Ho fiducia nel lavoro di Sgarbi e lo appoggerei concretamente ma diventare parte attiva in politica è un’altra cosa”.

Con Morgan candidato a Parma si allunga la lista dei personaggi famosi in corsa per le comunali del 12 giugno. Voci non confermate parlano di Claudio Cecchetto come probabile candidato sindaco per Riccione, mentre a Foggia si parla addirittura di Fausto Leali. Tra i nomi, ancora, spunta quello di Fabrizio Corona per una qualche città del Sud, ma sicuramente sono in corso le verifiche in base alla legge Severino.

Con Morgan candidato a Parma, Vittorio Sgarbi fa il suo ennesimo tentativo di avvicinare Castoldi alla vita politica.