Le più belle immagini per fare gli auguri di buona Pasqua 2022 con frasi speciali da condividere con chiunque saranno d’obbligo in queste festività di primavera 2022. Domenica 17 aprile si festeggia la Pasqua di Resurrezione di Gesù ed è doveroso dare il giusto peso a questa ricorrenza molto sentita dai cristiani di tutto il mondo.

Non sono mai sufficienti le foto, che sanno veicolare valori densi di significato ed essere condivise immediatamente anche sui social, come Facebook e WhatsApp. Probabilmente ne stavate cercando di semplici, ma emozionanti: siete capitati nel posto giusto, possiamo assicurarvelo. Non dovrete fare altro che scegliere quella che più crediate possa fare al caso vostro, scaricarla (naturalmente gratuitamente, lo diciamo per i neofiti che magari ancora non hanno chiara questa cosa) e condividerla con le persone a cui tenete nel modo che ritenete più consono. Fare gli auguri di buona Pasqua 2022 il 17 aprile sarà estremamente facile e piacevole, adesso sta solo a voi lasciarvi guidare dalle vostre sensazioni e selezionare l’immagine che sentite più vicina.

Gli auguri di buona Pasqua 2022 il 17 aprile passano anche per le frasi: ve ne abbiamo promesse di speciali, e così vi garantiamo sarà. Le immagini sono importanti, ma lo sono altrettanto le parole quando dette sotto la spinta di sentimenti autentici (cosa tutt’altro che scontata se ci pensate bene). Aprite il vostro cuore nel giorno di questa ricorrenza solenne, che può veramente cambiare la vita di ciascuno di noi se vissuta con l’animo ben disposto verso il prossimo, senza pregiudizi e condizionamenti esterni. Le frasi che vi proponiamo a seguire speriamo possano tornarvi utili per l’intento che vi eravate prefissate e che passiate, insieme ai vostri cari, una serena domenica pasquale.

La Pasqua è la festa di chi crede nella bellezza dei piccoli gesti e di chi sà che la vita sa stupire oltre ogni aspettativa. Un augurio affinché la gioia pervada il Vostro cuore e Vi regali felicità inattese.



Nel momento del dolore più profondo Gesù risorge e porta con sè la speranza, l’amore e la gioia. Che questa sia anche la tua esperienza. Buona Pasqua!



Il Nostro Signore ha scritto la promessa della Risurrezione, non solo nei libri, ma in ogni foglia di primavera (Martin Lutero).



Vi ricordo che è mattino di Pasqua, e la vita e l’amore e la pace sono appena nati (Alice Freeman Palmer).



Che la gioia della risurrezione ci liberi dalla solitudine, dalla debolezza e dalla disperazione verso la forza, la bellezza e la felicità (Floyd W. Tomkins).

