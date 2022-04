Debutta NCIS Los Angeles su Italia1. Dal 18 aprile, la rete Mediaset cambia strategia per risollevare gli ascolti nella fascia pomeridiana. Addio quindi alle comedy: The Big Bang Theory, The Goldbergs, Modern Family e Due Uomini e Mezzo salutano il pubblico con gli ultimi episodi, in onda venerdì 15 aprile a partire dalle 15:25.

Da lunedì si cambia registro e Italia1 accoglie le serie action. Dopo un triplo episodio de I Simpson alle 14, e l’appuntamento con I Griffin alle 15:20, arriva Magnum P.I., le repliche dalla prima stagione, due episodi al giorno a partire dalle 15:45.

Alle 17:30 spazio quindi all’atteso NCIS Los Angeles, longevo spin-off di NCIS che gode di un ottimo successo in patria. Tredici stagioni all’attivo, il crime è inarrestabile. La serie fa quindi il suo esordio su Italia1, dopo aver intrattenuto il pubblico di Rai2. Da lunedì al venerdì andrà in onda un episodio, a cominciare dalla prima stagione. Subito dopo, alle 18:30, ci sarà Studio Aperto.

Il cambio di qualità è frutto di un calo di ascolti registrati proprio dal primo pomeriggio. I Simpson, che da sempre sono ben accolti in Italia, hanno riscontrato dei risultati negativi inferiori al 4% di share (secondo quanto riportava Davide Maggio a marzo). Con l’arrivo delle serie action, in particolare NCIS Los Angeles su Italia1, in casa Mediaset sperano di portare una ventata d’aria fresca che riesca ad attrarre un pubblico diverso, ormai stanco di ridere “in automatico” guardando le solite comedy statunitensi – che comunque in patria vanno fortissimo.

Alla guida del folto cast di NCIS Los Angeles ci sono Chris O’Donnell e LL Cool J. La storia è ambientata all’interno del mondo dell’Ufficio Progetti Speciali (OSP) della capitale californiana, dove un gruppo di agenti altamente qualificati utilizzano le tecnologie più avanzate per catturare i criminali considerati una minaccia alla sicurezza nazionale.