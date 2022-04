Cercasi 25 ballerini per Alessandra Amoroso, al via le audizioni. Si svolgeranno a Roma; a spoilerare ai microfoni di RTL 102.5 tutto il progetto è stata la stessa cantante salentina.

I ballerini interessati a prendere parte alle audizioni dovranno tenersi pronti. La data è quella del prossimo 24 aprile, per le audizioni di danza di Tutto Accade.

“Il 24 aprile si apriranno le audizioni di danza di ‘Tutto Accade’. Veronica è una grande amica, una grande professionista. Abbiamo deciso di fare quest’audizione perché cerchiamo un bel po’ di ballerini”, ha detto Alessandra Amoroso in diretta radio.

Alessandra Amoroso è stata in onda su RTL 102.5 con Gigio D’Ambrosio e Matteo Maffucci nella serata di ieri per parlare del concerto a San Siro del 13 luglio e ha raccontato le sue emozioni nel pieno dei preparativi: “La sto vivendo molto bene, mi sto rendendo conto che all’inizio facevo un po’ la galletta, adesso ho un po’ di strizza”, ha detto la cantante. “Per questo progetto ci sono a lavoro tante persone, la mia crew, gli addetti alle luci, alle scenografie, le grafiche. Sono tantissimi”.

L’audizione per i 25 ballerini per Alessandra Amoroso

L’audizione si terrà a Roma il 24 aprile presso Planet Sport. La ricerca è rivolta alla copertura di 25 posti di danza, per un totale di 25 ballerini e ballerine che saliranno sul palco con Alessandra Amoroso. La danza torna protagonista degli appuntamenti musicali dal vivo e nel caso specifico si tratta dell’atteso concerto-evento di Alessandra Amoroso allo stadio San Siro di Milano.

“Verrà tanta gente, è una cosa importante. Ci sarà un’audizione il 24 aprile a Roma al Planet Sport. Cerchiamo venticinque ballerini, una cosa importante e bella perché finalmente anche i ballerini saranno di nuovo su un palco”, le parole della maestra di ballo Veronica Peparini, presenza fissa ad Amici di Maria De Filippi.

“Ci saranno anche settanta figuranti, saremo in tantissimi. Per una cosa così grande bisogna essere in tanti a supportare Alessandra. Per presentarsi bisogna iscriversi sul posto alle 9, presentarsi lì la mattina all’audizione, tutti tamponati. Ci sarà anche Alessandra alle 14. Anche per noi è importante riaprire alla danza questi grandi concerti, è bello che si dia la possibilità anche ai danzatori di lavorare”.

Ma quali sono i requisiti richiesti? “I requisiti sono tanti. Deve essere un ballerino professionista, che possa fare più cose”, ha precisato Veronica Peparini.