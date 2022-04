20 anni dopo quel tragico incidente mortale Giorgia ricorda Alex Baroni. La cantautrice di E Poi ha affidato ai social un messaggio per il cantante scomparso a Roma il 13 aprile 2002.

La morte di Alex Baroni

Il 19 marzo 2002 Alex Baroni percorreva la circonvallazione Clodia, a Roma, a bordo della sua moto. In quel momento un’auto stava effettuando un’inversione di marcia in un punto in cui non era consentito. Il cantautore di Cambiare si scontrò con la vettura e fu sbalzato dal suo ciclomotore nello stesso momento in cui arrivava un’altra auto che lo investì.

Alex Baroni fu portato in condizioni gravissime presso l’ospedale Santo Spirito. All’esterno della struttura si presentò Giorgia insieme al produttore Marco Rinalduzzi per avere notizie. Nel frattempo partì l’accanimento mediatico, che il 25 marzo degenerò nella fake news sulla sua morte. La famiglia, che nel frattempo era arrivata da Milano, si chiuse nel silenzio stampa. Il 13 aprile 2002, dopo 25 giorni di lotta tra la vita e la morte, Alex Baroni si spense per sempre. Nei giorni precedenti la morte del cantautore un gruppo di fan si era radunato all’esterno del Santo Spirito al grido di “svegliati”. La famiglia affidò alla direzione dell’ospedale il comunicato della scomparsa dell’artista.

Giorgia ricorda Alex Baroni

Giorgia e Alex Baroni furono legati in una relazione sentimentali dal 1997 al 2001. Al suo ex compagno la cantante dedicò il bellissimo brano Gocce Di Memoria. Nel 2019 in un’intervista a Verissimo Giorgia ha ribadito l’importanza di ricordare Alex Baroni come artista e come uomo. La sera prima dell’incidente l’ex compagno le aveva mandato un sms al quale lei non ha mai risposto:

“Questo messaggio l’ho conservato per molto tempo, poi mi si è cancellato… credo sia stato un segno”.

Oggi Giorgia ricorda Alex Baroni con queste parole pubblicate sui social:

“20 anni senza Alex, figlio fratello amico compagno, e artista irripetibile, il tempo non cancella niente”.