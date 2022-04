I Maneskin supportano l’Ucraina e aderiscono alla campagna Stand Up For Ukraine che da ieri, 8 aprile, è diventata un hashtag virale sui social. La band romana si affianca a tantissimi altri artisti di fama internazionale.

I Maneskin supportano l’Ucraina

Nella serata di ieri la band di Damiano David ha pubblicato un video in cui interpreta un pezzo del tutto inedito nel repertorio, anche se il brano non è da intendersi come vero e proprio singolo. Aderendo alla campagna Stand Up For Ukraine gli artisti e i personaggi dello spettacolo si uniscono a quella che il leader ucraino Zelensky ha definito Social Media Global Rally organizzata da Global Citizen in collaborazione con la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen per aiutare non solo i profughi in guerra dall’Ucraina, ma anche quelli provenienti da Yemen e Siria.

Oggi, 9 aprile, il premier canadese Justin Trudeau e la Von Der Leyen si incontreranno a Varsavia per lanciare l’iniziativa e garantire ospitalità alle popolazioni in fuga dalla guerra. I fondi raccolti saranno devoluti ad importanti associazioni delle Nazioni Unite come Education Cannot Wait, la World Health Organization e la UN Women.

Tutti gli artisti

Dal mondo dello spettacolo continuano dunque a muoversi le acque per correre in soccorso dei meno fortunati. Durante la pandemia gli artisti si erano mobilitati sia per supportarsi a vicenda – considerando il blocco dei concerti – sia a sostegno delle strutture ospedaliere in gravi difficoltà per i troppi ricoveri.

Per l’Ucraina, invece, solo in Italia si è tenuto da poco l’evento promosso da La Rappresentante Di Lista a Bologna, ma si prevedono altre manifestazioni come il Concertozzo che vedrà Elio E Le Storie Tese a Bergamo con il Trio Medusa. Di seguito tutti i nomi degli artisti che insieme ai Maneskin supportano l’Ucraina. Per il momento non è dato sapere se la canzone pubblicata dalla band di Zitti E Buoni uscirà anche in digitale come singolo. Il brano è disponibile sui social dei Maneskin.