Tutto pronto per il “Concertozzo” di Elio E Le Storie Tese a Bergamo. Non un semplice evento, ma una grande iniziativa frutto di una grande organizzazione che ha avuto origine nel 2020 ma che, per ovvi motivi legati alla pandemia del Covid-19, non è stata ancora possibile. Nelle ultime ore finalmente la band milanese ha annunciato il tanto atteso spettacolo.

Elio E Le Storie Tese a Bergamo nel 2022

Il concerto di Elio E Le Storie Tese a Bergamo nel 2022 si terrà il 16 luglio presso l’Arena Fiera. I biglietti sono già disponibili nelle seguenti soluzioni:

Platea Cat 1 – € 59,80

Platea Cat 2 – € 48,30

Platea Cat 3 – € 36,80

Tribuna Numerata – € 34,50

Pack “Fossi Figo” – € 200,00

Il pack “Fossi Figo” include un posto riservato in poltronissima e un pass VIP laminato con cordino da collezione con il quale si potrà accedere in esclusiva al soundcheck. Ancora, il pack consente l’ingresso anticipato in un orario precedente all’orario di ingresso generale.

Il Concertozzo

Come spiega Elio E Le Storie Tese sui social, il “Concertozzo” di fine sfiga nasce nel 2020 da un’idea del Trio Medusa. La città di Bergamo non è una scelta casuale, in quanto il capoluogo lombardo è uno dei luoghi simbolo della pandemia del Covid-19. Negli anni il progetto non è stato accantonato, bensì si è arricchito della collaborazione del Cesvi, organizzazione umanitaria nata proprio a Bergamo che ha raccolto fondi per tutte le band emergenti e meritevoli duramente colpite dalla pandemia.

Negli anni Cesvi ha raccolto circa 150mila euro per 46 band emergenti. Ora l’associazione, Trio Medusa ed Elio E Le Storie Tese uniscono le forze e finalmente giungono al tanto atteso evento. Il Concertozzo si terrà per un pomeriggio e una serata di musica e spettacolo. Il ricavato sarà devoluto al Cesvi per aiutare i profughi in fuga dall’Ucraina a seguito della guerra.

La band al completo di Elio E Le Storie Tese a Bergamo ritornerà finalmente sul palco per un evento che metterà insieme musica, divertimento e solidarietà.