Esce Walkman di Angelina Mango e tra i produttori c’è anche Tiziano Ferro.

“Andare avanti e costruirsi e poi disfarsi e Barbie va in cucina, camomilla con la melatonina. Nina Nina torna quella bimba insonne di prima, che oggi ha scritto un pezzo troppo profondo per prendere sonno. Prova a stare ferma ma nella testa c’ha un walkman”, canta Angelina Mango nel nuovo singolo in uscita oggi.

Il brano è in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali di streaming, prodotto da Tiziano Ferro, Angelina Mango, Marco Sonzini, Enrico Brun.

“Walkman è la mia canzone preferita”, racconta Angelina Mango. “Guardo l’elenco delle persone che hanno partecipato alla sua realizzazione e mi sembra una cosa da matti”, aggiunge.

Il brano si focalizza sul racconto di una vita vissuta con poca presenza, spinti solo dall’inerzia di andare avanti giorno dopo giorno.

“Con questo pezzo ho deciso di raccontare come spesso andiamo avanti senza rendercene conto, e a volte ci troviamo a vivere e basta, completamente assenti. Ora, paradossalmente, quando ascolto Walkman sento di nuovo il presente e, finalmente, ho voglia di viverlo”, conclude la cantautrice che in questo viaggio musicale può contare sul supporto di Tiziano Ferro.

Ha firmato il suo primo contratto discografico con Sony Music nel 2021 e ha iniziato a scrivere e produrre nuovi brani insieme al produttore Enrico Brun (conosciuto per i lavori con i Pinguini Tattici Nucleari, Madame e Francesca Michielin) e con il supporto creativo di Tiziano Ferro.

Classe 2001, è nata e cresciuta in Basilicata, dove ha iniziato a scrivere le prime canzoni e ad esibirsi con la sua band. In seguito si è trasferita a Milano e nel 2020 ha pubblicato l’EP Monolocale. Nell’estate del 2021 ha aperto il tour di Giovanni Caccamo e Michele Placido, Parola.