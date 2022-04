Ville Valo a Milano: questa la bomba sganciata nelle ultime ore dall’ex frontman degli HIM che negli ultimi giorni ha rilasciato indizi sui suoi canali social dal nome Heartagram, ma non è tutto. Il cantautore finlandese ha anche annunciato un nuovo singolo e un nuovo album.

Il concerto di Ville Valo all’Alcatraz di Milano è programmato per il 2 marzo 2023. I biglietti saranno disponibili su TicketOne dalle ore 10 di lunedì 11 aprile.

Ville Valo ha militato come frontman degli HIM fino al 2017, anno in cui la band ha annunciato lo scioglimento e il tour d’addio Bang And Whimper 2017 – The Farewell Tour che nel 2018 ha toccato pure l’Italia, proprio l’Alcatraz di Milano. L’ultimo album della band finlandese è Tears On Tape (2013). Dopo lo scioglimento della band ha pubblicato l’album Orpolapsi Kiurun (2018) come Ville Valo & The Agents, per poi passare alla carriera solista e pubblicare nel 2020 l’EP Gothica Fennica Vol. 1.

Negli ultimi giorni Ville Valo ha annunciato il suo ritorno. Domani, venerdì 8 aprile, uscirà il nuovo singolo Loveletting e nei primi mesi del 2023 sarà il turno di Neon Noir, il nuovo album da solista. In una dichiarazione VV – questa la sigla con cui Ville Valo firma la sua opera – ha affermato di aver fatto pace con l’heartagram, il simbolo che fino al loro scioglimento ha identificato gli HIM.

L’heartagram è un logo che mette insieme un cuore e un pentacolo. Ville Valo l’ha progettato quando aveva 20 anni e con quel simbolo ha voluto rappresentare il suo personale yin e yang in un’unica soluzione in cui il male e il bene riescono a convivere. Ecco come Ville Valo racconta la sua nuova avventura musicale:

“Per quanto divertenti fossero i riti funebri con gli HIM, mi ci è voluto un po’ di tempo per leccarmi le ferite all’ombra dell’Heartagram e trovare una scusa per strimpellare e tornare a cantare. Alla fine ho deciso di mettere un guinzaglio al mio amato cane nero e abbiamo iniziato a ululare insieme, invece di abbaiare a vicenda. È così che è nato Loveletting. Artisticamente parlando, la principale differenza tra HIM e VV è una linea in più nell’Heartagram, ma che linea stupenda che è!“.

Al concerto di Ville Valo a Milano potremmo ascoltare i brani contenuti nel nuovo album Neon Noir.