Costantino della Gherardesca lascia Pechino Express 2022.I rumors dei giorni scorsi potranno trovare conferma questa sera con la nuova puntata del programma che ha conquistato anche il pubblico di Sky. Appuntamento oggi, 7 aprile, con una nuova tappa, nuove corse e una classifica da scalare per non perdere il posto nel programma, ma cosa ne sarà del suo storico conduttore?

Chi ha seguito Pechino Express fin dagli esordi sa bene che Costantino della Gherardesca è stato prima concorrente e poi conduttore del programma e, nel bene e nel male, non ha mai lasciato il suo posto. Cosa succederà adesso? Il cambio di guardia dovrebbe arrivare ufficialmente questa sera davanti alle telecamere e a prendere lo scettro del conduttore sarà Enzo Miccio, uno dei concorrenti migliori delle passate edizioni dello show.

In questa quinta puntata di Pechino Express 2022 ci sarà un atteso evento ovvero il passaggio del testimone tra Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio con il primo pronto a confermare i suoi problemi di salute dovuti sicuramente ad un ‘fatto ortopedico’ come lui stesso lo ha definito. A scontrarsi lungo il cammino anche questa sera saranno le coppie ancora in gara ovvero Barbascura X e Andrea Boscherini “Gli Scienziati”, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio “I Fidanzatini”, Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”, Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”, Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”, Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti” e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia”.

E la tappa di questa sera? I viaggiatori si troveranno per la prima volta in Uzbekistan anche se le anticipazioni relative alla tappa sono davvero poche, sarà eliminatoria e insieme al conduttore dovremo salutare anche due concorrenti? Lo scopriremo alle 21.10 circa su Sky Uno.