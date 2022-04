Renato Zero al Circo Massimo nel 2022 per 4 concerti-evento in programma a Roma. L’annuncio oggi, in conferenza stampa al Campidoglio.

Saranno quattro le serate che accoglieranno Renato Zero sul colossale palco del Circo Massimo: il 23, 24, 25 e 30 settembre 2022. Le informazioni sulla prevendita dei biglietti saranno disponibili a breve.

In conferenza stampa al Campidoglio, Renato Zero annuncia anche l’arrivo di un nuovo album: Atto Di Fede. Il miglior Atto Di Fede che si possa compiere, è quello nei confronti di se stessi. “Il suggerimento ai giovani è quello di avere Fede in loro stessi”, aggiunge l’artista.

“Stare insieme significa riuscire a combattere non solo la solitudine ma anche il disagio”, le parole di Renato Zero che tra il pubblico del parterre del Circo Massimo cercherà i suoi sorcini. “Ben venga questo settembre, mese della mia nascita (è nato il 30, ndr)”: Renato Zero spegnerà quest’anno 72 candeline.

Dai concerti del Circo Massimo, i fan devono “aspettarsi di tutto”, parole di Renato Zero che in conferenza stampa si dice entusiasta di tornare finalmente sul palco. “Voglio portarmi anche amici e personaggi che hanno in qualche modo condiviso con me i passaggi e la storia di un periodo di vita artistica. Avrò l’accortezza di modificare la scaletta tutte le sere, per garantire agli ostinati di non vedere la stessa cosa tutte le sere, pensate quanto so’ generoso”, anticipa.

I fan che acquisteranno quindi i biglietti per assistere a tutti e quattro gli spettacoli vedranno quattro spettacoli differenti.