Sono stati annunciati i concerti di Capo Plaza nel 2022. L’artista torna dal vivo, in attesa di recuperare le date nei club, che si sarebbero già dovute svolgere ma che sono state invece posticipate al prossimo autunno.

I fan non dovranno però attendere molto per riascoltarlo dal vivo. Oggi Capo Plaza annuncia le date del tour estivo, che lo porteranno ad esibirsi dal vivo in tutta Italia dal mese di luglio. I biglietti per le tappe estive saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di venerdì 8 aprile.

La tournée coinvolgerà le rassegne estive più importanti della penisola e partirà il 9 luglio 2022 da Rimini al Rimini Beach Arena per far tappa il 18 Luglio 2022 all’ Isola di Pag al Pow Wow (CROAZIA), il 23 Luglio 2022 al Clouds Arena (Capaccio Paestum) a La Nuit Festival, il 30 Luglio 2022 a Castellaneta Marina al Nafoura, il 31 Luglio 2022 a Gallipoli al Sottosopra Fest.

Gli show continuano il 2 Agosto a Lignano Sabbiadoro al Arena Alpe Adria, il 5 Agosto 2022 a Covaleda al Spain Soria (SPAGNA), il 9 Agosto 2022 a Budoni (SS) al Gate Sardinia, il 13 Agosto 2022 a Jesolo al Jesolo Beach Festival, il 26 Agosto 2022 a Catania a Villa Bellini al SOTTO IL VULCANO FEST, il 31 Agosto a San Benedetto del Tronto (AP) al San. B Sound, il 2 settembre 2022 a Ortona all’Italian Style Festival.

Le date già annunciate nei club del Plaza Il Tour, inizialmente previste a febbraio, sono state posticipata a novembre nelle stesse location. I biglietti già in possesso dei fan restano validi per assistere ai rispettivi eventi, senza alcun cambio.

Il tour estivo di Capo Plaza

9 LUGLIO 2022 | RIMINI @ RIMINI BEACH ARENA

18 LUGLIO 2022 | ISOLA DI PAG @ POW WOW (CROAZIA)

23 LUGLIO 2022 | CLOUDS ARENA (CAPACCIO PAESTUM) @ LA NUIT FESTIVAL

30 LUGLIO 2022 | CASTELLANETA MARINA @ NAFOURA

31 LUGLIO 2022 | GALLIPOLI @ SOTTOSOPRA FEST

2 AGOSTO | LIGNANO SABBIEDORO @ ARENA ALPE ADRIA

5 AGOSTO 2022 | COVALEDA @ SPAIN SORIA (SPAGNA)

9 AGOSTO 2022 | BUDONI (SS) @ GATE SARDINIA

13 AGOSTO 2022 | JESOLO @ JESOLO BEACH FESTIVAL

26 AGOSTO 2022 | CATANIA VILLA BELLINI @ SOTTO IL VULCANO FEST

31 AGOSTO | SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) @ SAN.B SOUND

2 SETTEMBRE 2022 | ORTONA @ ITALIAN STYLE FESTIVAL

I concerti nei club

23 NOVEMBRE 2022 – ROMA | ATLANTICO – SOLD OUT

24 NOVEMBRE 2022 – FIRENZE | TUSCANY HALL

26 NOVEMBRE 2022 – TORINO | TEATRO CONCORDIA VENARIA REALE

27 NOVEMBRE 2022 – PADOVA | GRAN TEATRO GEOX

29 NOVEMBRE 2022 – MILANO | ALCATRAZ