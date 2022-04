Un’opera certamente dovuta: i Grammy omaggiano Taylor Hawkins, il compianto batterista dei Foo Fighters tragicamente scomparso a soli 50 anni. Nel contempo, la band di Dave Grohl ha annunciato la volontà di non partecipare alla cerimonia a seguito del tragico evento. I Foo Fighters si sarebbero dovuti esibire nella notte di domenica 3 aprile, ma per ovvi motivi ha declinato l’impegno.

I Grammy omaggiano Taylor Hawkins

Parlando con Variety, il vicepresidente esecutivo della CBS Jack Sussman ha rivelato: “Onoreremo la sua memoria in qualche modo. Vogliamo capire qual è la cosa giusta da fare che sia rispettosa per tutte le persone coinvolte”.

Per il momento non è dato sapere in quali modi verrà omaggiata e rispettata la memoria di Taylor Hawkins, né se al compianto batterista sarà dedicato uno spazio o se il suo ricordo interesserà l’intera durata della cerimonia. Dalla triste notizie della sua morte a Bogotà non cessano i continui tributi da parte degli artisti di tutto il mondo, anche dall’Italia.

I Foo Fighters rinunciano all’esibizione

Per i Foo Fighters è decisamente il momento più brutto della loro carriera e della loro vita personale. Per questo la band di Dave Grohl ha già annullato tutti i concerti programmati per il 2022. Del resto, Taylor Hawkins si è spento proprio durante una tappa del tour mondiale.

I Foo Fighters erano in lista per le categorie Best Rock Performance con Making A Fire, Best Rock Song con Waiting On A War e Best Rock Album con Medicine At Midnight che ha ispirato anche la horror comedy Studio 666. Ancora, la band avrebbe dovuto esibirsi dal vivo durante la cerimonia, ma per ovvi motivi ha rinunciato alla performance.

Quale sia il futuro della band non è dato saperlo, ed è certamente prematuro cercare una risposta. Con la scomparsa di Taylor Hawkins si spegne per sempre una delle stelle più brillanti della scena musicale internazionale.