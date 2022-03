A seguito della tragica e prematura scomparsa di Taylor Hawkins i Foo Fighters cancellano il tour. La band di Dave Grohl, dopo alcuni giorni di silenzio e dolore, ha comunicato in via ufficiale l’annullamento di tutte le date del tour promozionale del decimo album in studio Medicine At Midnight (2020). Salta anche la data programmata agli I-Days di Milano, unica data italiana dei Foo Fighters. Lo staff del Festival ha già comunicato le modalità con cui richiedere il rimborso dei biglietti.

I Foo Fighters cancellano il tour

I Foo Fighters cancellano il tour. La band lo ha annunciato con una nota ufficiale condivisa sui canali social. Ecco le parole della band di Dave Grohl.

“È con grande tristezza che i Foo Fighters confermano la cancellazione di tutte le prossime date del tour, in seguito alla tragica perdita del nostro fratello Taylor Hawkins. Siamo dispiaciuti quanto voi nel comunicarvi che non potremo incontrarci come previsto. Utilizziamo questo tempo per elaborare questa perdita, prenderci cura di noi stessi e delle persone che amiamo, e ricordare tutta la musica ed i momenti che abbiamo condiviso insieme.

Con amore,

Foo Fighters”

I Foo Fighters erano attesi agli I-Days di Milano per il 12 giugno 2022 per l’unica data italiana del tour. Con la morte di Taylor Hawkins sono tanti gli interrogativi sul futuro della band, ma ogni conclusione può essere prematura. Hawkins, batterista della band, si è spento mentre i Foo Fighters si trovavano a Bogotà per una tappa del tour. Aveva 50 anni.

Il rimborso dei biglietti

Dal momento che i Foo Fighters cancellano il tour è possibile, per coloro che hanno già acquistato i biglietti per la data gli I-Days di Milano, richiedere il rimborso. Da TicketOne fanno sapere che le richieste di rimborso possono essere presentate entro e non oltre il 31 maggio 2022, e l’offerta è valida anche per l’abbonamento ai 3 giorni della venue.

Le richieste vanno presentate presso il sistema di biglietteria attraverso il quale è stato effettuato l’acquisto. Il team di I-Days scrive: “Tutto il team di I-Days è vicino alla band, alla famiglia di Taylor Hawkins ed ai fan dei Foo Fighters nel mondo”.