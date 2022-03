State già escogitando un modo originale per fare gli auguri di buon pesce d’aprile 2022? Ci siamo qui noi a fornirvi tutto il materiale che potete desiderare, anche per organizzare scherzi semplice, ma dal successo assicurato. Magari il periodo non è quello più indicato, ma ogni tanto fa bene lasciarsi andare ad una fragorosa risata prendendo la vita con un po’ più di leggerezza.

Partiamo dalla frasi, molto utili per fare gli auguri di buon pesce d’aprile 2022 nella giornata di domani 1 aprile. Non vi proponiamo i soliti aforismi e citazioni ad effetto: questa volta abbiamo preferito mantenere un profilo basso, per consentirvi di sorridere e di far sorridere (in fondo non c’è cosa più bella):

– Queste note musicali per dirti, in questo giorno così speciale… Do: dolcemente ti amo. Re: relativamente ti amo. Mi: misteriosamente ti amo. Fa: favolosamente ti amo. So: solamente ti amo. Si: sinceramente ti ho preso in giro!



– Vodafone informa: dal 1° aprile il tuo piano tariffario cambierà e non potrai più usufruire del servizio WhatsApp. Avvisa i tuoi contatti che possono iniziare i festeggiamenti, finalmente non riceveranno più i tuoi messaggi senza senso. Pesce d’Aprile.



– Siete bellissimi senza filtri. Pesce d’aprile.



– Credo di essere stata davvero crudele con te, è stato uno scherzo troppo pesante e non te lo meritavi proprio. Ti chiedo sinceramente scusa, puoi perdonarmi? Un abbraccio, Madre Natura.



– Volevo fare un pesce d’aprile ma non so se ne vale la pinna.

Per fare gli auguri di buon pesce d’aprile 2022 il 1 aprile non potevano mancare le foto, perfette da inviare su WhatsApp, Instagram o su qualsiasi altro canale social preferiate. Come potete vedere, si tratta di immagini molto semplici, alcune accompagnate da poche parole dirette. Fateci sapere com’è andata alla fine (vedrete che i destinatari avranno modo di apprezzarle, soprattutto perché sarete stati voi ad aver avuto questo pensiero per loro).

Chiudiamo la nostra rassegna con un paio di video, di cui uno vi tornerà particolarmente utile per organizzare degli scherzi semplici, ma efficaci. L’altro, invece, è rivolto ai più piccoli, per spiegare loro il significato delle burle che si è soliti fare il 1 aprile e di tutto quanto c’è dietro questa simpatica usanza.