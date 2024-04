Perché il 1° giorno del quarto mese dell’anno è Pesce D’Aprile? Le occasioni per fare scherzi ai nostri contatti si sprecano, e va detto che conosciamo e rispettiamo questa usanza sin da quando siamo nati. Ma perché il 1° aprile è Pesce D’Aprile? Perché si fanno gli scherzi?

Perché oggi è Pesce D’Aprile

Le origini del Pesce D’Aprile sono incerte, e Geopop colloca una prima manifestazione negli Hilaria di epoca romana, quando i cittadini erano soliti mascherarsi per prendersi gioco dei loro amici e conoscenti. Gli Hilaria ricorrevano il 25 marzo. Per arrivare all’origine del 1° aprile come giorno degli scherzi, tuttavia, ci si deve spostare in avanti fino al 1582, anno in cui in Francia fu adottato il calendario gregoriano il Capodanno passò al 1° gennaio. Fino a quel momento il Capodanno veniva celebrato il 25 marzo, e il 1° aprile era il giorno in cui tra congiunti e amici ci si scambiava i regali.

Quando la data del Capodanno fu spostata, il 1° aprile divenne il giorno in cui i cittadini si scambiavano pacchi vuoti. Tuttavia, ci sono pareri discordanti anche su questa teoria, specialmente sui riferimenti al pesce che potrebbero trovare origine nei tempi di Cleopatra.

L’ipotesi su Cleopatra

Secondo alcune fonti Cleopatra, durante una gara di pesca, avrebbe attaccato all’amo dell’amante Marco Antonio un pesce finto per giocargli uno scherzo. Questa sarebbe l’origine del pesce d’aprile inteso come espressione, ma più ipotesi convergono nel sostenere che semplicemente il pesce è citato perché abbocca all’amo. Il “pesce”, quindi, sarebbe la vittima dello scherzo.

Nei Paesi anglosassoni, infatti, si parla di April Fool’s Day. Gli scherzi del 1° aprile sono piuttosto diffusi, specialmente nei Paesi occidentali. Con l’avvento dei social, gli scherzi del 1° aprile da diversi anni hanno assunto nuove forme.

Continua a leggere su optimagazine.com