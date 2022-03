Arriva Miracle Workers 3 su Italia1. Come avevamo anticipato, la terza stagione dell’irriverente comedy antologica approda nel nostro Paese con i nuovi episodi, stavolta ambientati nel Far West, a partire dalla notte tra il 30 e il 31 marzo.

La terza stagione ha il sottotitolo di Oregon Trail ed è ambientata nel Far West, in cui gli abitanti di un villaggio nordamericano percorrono la celebre Pista dell’Oregon, che era una delle principali strade migratorie del continente, nella speranza di trovare condizioni di vita migliori. Il gruppo è formato da personaggi bizzarri, tra cui il reverendo Ezekiel Brown (interpretato da Daniel Radcliffe), la giovane Prudence Aberdeen (Geraldine Viswanathan) e il compagno Todd Aberdeen (Jon Bass). A guidarli c’è il famigerato fuorilegge Benny the Teen (Steve Buscemi), la cui strada si incrocerà più volte con il suo nemico giurato, The Gunslinger (Karan Soni).

Basata sugli scritti di Simon Rich, ogni stagione della serie antologica è tratta da uno dei suoi lavori. La prima stagione ha seguito le vicende di alcuni angeli incaricati di fare il lavoro di Dio; la seconda stagione ha visto cambiare ambientazione, portando i personaggi nel Medioevo.

Ecco quindi le trame dei primi due episodi di Miracle Workers 3 su Italia1. Si parte dall‘episodio 3×01 dal titolo La Partenza:

1844: il reverendo Brown di una piccola comunità arruola il fuorilegge ricercato Benny the Teen per guidare la sua gente lungo la Pista dell’Oregon.

A seguire, l’episodio 3×02 intitolato Il guado:

La carovana deve guadare un fiume pericoloso, e ciò porta a un conflitto morale tra Ezekiel e Benny sul tema dell’altruismo.

Gli episodi verranno trasmessi sempre in seconda serata con due appuntamenti alla settimana, a partire dall’1:05. La terza stagione è andata in onda negli Stati Uniti su TBS dal 13 luglio al 14 settembre 2021.

