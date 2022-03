Classe 1991, di origini afroamericane, portoricane ed italiane, Ariana DeBose agli Oscar 2022 ha sbaragliato la concorrenza nella categoria di Miglior attrice non protagonista, vincendo su Jessie Buckley (The Lost Daughter), Judi Dench (Belfast), Kirsten Dunst (Il Potere del Cane) e Aunjanue Ellis (King Richard – Una Famiglia Vincente).

Dopo la formazione a teatro, Ariana DeBose, attrice e ballerina 31enne si è fatta notare a Broadway in vari spettacoli, fino al debutto sul grande schermo con i musical Hamilton e The Prom. L’exploit è però avvenuto grazie a Steven Spielberg e il suo remake di West Side Story.

Nei panni dell’esuberante Anita, Ariana DeBose ha conquistato il suo primo Oscar alla sua prima nomination. Emozionata, l’abbiamo incontrata in conferenza stampa, direttamente da Los Angeles, dopo il suo discorso di premiazione.

Quando le è stato chiesto com’è arrivata a West Side Story, Ariana DeBose agli Oscar 2022 ha dichiarato: “Tanto lavoro, determinazione, scelte lavorative. Quando ero a Hamilton avevo un ruolo in cui non parlavo quasi per niente, ballavo soltanto. Qualcuno pensava che fossi pazza a scegliere di essere me stessa, che valevo e che dovevo lavorare duramente. Questa è magia, ma non viene senza il duro lavoro.”

Arina DeBose è la prima attrice apertamente queer e di colore a vincere un Oscar, e più precisamente la statuetta in questa categoria, un onore a cui lei risponde così: “È un momento storico. Credo sia la prima volta che lo stesso ruolo viene premiato due volte. Anita è un personaggio leggendario e sono molto orgogliosa per ciò. La mia Anita non è dipendente da qualcuno, ma pensa a se stessa. Stasera è stato davvero bello. Ed essere una donna latina, gay e di colore, credo sia un momento bellissimo da vedere”.

