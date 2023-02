Steven Spielberg adatterà Napoleon, il film mai realizzato di Stanley Kubrick. L’annuncio è stato dato dal grande regista americano durante il Festival Internazionale del Cinema di Berlino del 2023. La pellicola di Kubrick sarà trasformata in una serie limitata in sette parti. Stando ai primi dettagli, Spielberg collaborerà con Christiane Kubrick e Jan Harlan.

Il progetto è stato per la prima volta portato alla luce nel 2013, ma da allora non se ne è più parlato. Almeno fino a tre anni dopo, quando la HBO ha annunciato di essersi unita alla produzione. Anche ora, Spielberg non ha confermato se lo sviluppo è completo o se HBO lo ha ufficialmente ordinato in serie.

In precedenza, Cary Joji Fukanaga, regista di True Detective, avrebbe diretto il progetto da una sceneggiatura scritta da David Leland, anche se non c’è alcuna conferma del loro continuo coinvolgimento.

Napoleon era originariamente inteso come il seguito di Kubrick al suo famoso film di fantascienza 2001: Odissea nello spazio e doveva essere una biografia molto ricercata della vita del famoso leader francese Napoleone Bonaparte.

Per l’epoca, tuttavia, il progetto era troppo ambizioso e costoso per gli studi cinematografici e, con l’altro recente film su Napoleone, Waterloo di Sergei Bondarchuk, la visione di Kubrick è stata accantonata.

E il regista di Shining aveva in mente un’impresa davvero colossale per raccontare la vita e le gesta del grande politico e generale francese. Secondo quanto riferito, l’operazione cinematografica avrebbe coinvolto 40.000 comparse e le riprese che si sarebbero svolte in tutto il mondo, inclusi Regno Unito, Romania e Francia.

Per il ruolo di Napoleone Bonaparte, Kubrick avrebbe pensato perfino a Jack Nicholson, che allora godeva di una discreta fama grazie a Shining, e con Audrey Hepburn nel ruolo di sua moglie Giuseppina.

Ora l’epopea di Napoleone arriverà sul piccolo schermo grazie a Steven Spielberg. Chissà se a breve avremo qualche informazione in più.

