Pechino Express targato Sky spacca. Chi aveva dubbi a riguardo adesso può stare tranquillo perché non solo in tv c’è uno dei migliori cast di sempre ma sicuramente le tappe scelte per questo lungo viaggio hanno qualcosa di speciale. Proprio ieri sera il programma è tornato in onda su Sky con la guida di Costantino Della Gherardesca almeno fino a che il sogno di tutti è diventato realtà: Enzo Miccio e il suo zaino sono arrivati già sfrecciando cogliendo di sorpresa tutti.

Chi ha seguito Pechino Express in questi anni sa bene che Enzo Miccio è stato uno dei migliori concorrenti del programma pur arrivando secondo in coppia con la sua assistente, Carolina Gianuzzi, subito dietro Le Colliegiali. Ieri sera in qualità di ospite Miccio è tornato a correre, nel vero senso della parola, al fianco di Costantino della Gherardesca. Proprio quest’ultimo ha lasciato il timone di conduttore (che ha ricevuto in dotazione dopo aver partecipato come concorrente nella prima edizione) ad un altro grande protagonista del programma, Max Giusti.

Questa è la prova che Pechino Express continua ad essere un vero e proprio viaggio fuori e dentro e solo il pubblico di Rai2 ricorda queste emozioni a partire dall’edizione condotta da Emanuele Filiberto e finendo a quella in cui proprio Max Giusti e Marco Mazzocchi hanno formato una delle coppie più emozionanti. Anche ieri sera Pechino Express ci ha ricordato il vero spirito del ‘gioco’ e i fan non possono far altro che premiare la squadra regalando ascolti e commenti social a tutti i suoi protagonisti.

Alla fine Le Lepri, questo il nome della coppia speciale, ha mandato in tilt tutti gli altri protagonisti ma a spuntarla sono stati Fidanzatini Rita Rusic e Cristiano Di Luzio che a fine puntata hanno cercato di far fuori una delle coppie più forti, Mamma e figlia Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, ma senza successo. Per fortuna la tappa non era eliminatoria ma sicuramente per Rai2 questa è stata una grande busta nera.