Che ci fanno J-Ax e DJ Jad in Troppo Sbattimento? Vederli insieme è sempre emozionante e fa ritornare alla memoria tutte quelle super hit che hanno reso grandi gli Articoli 31 dagli anni ’90 ai primi Duemila. Oggi la coppia ritorna con un nuovo singolo che, però, non porta il nome del duo rap.

Troppo Sbattimento è un brano di DJ Jad e Wlady al quale partecipano Alessandro Aleotti e Pedar. Wlady, per intenderci, è lo stesso produttore di Maria Salvador, il singolo di successo nel quale J-Ax duettava con Il Cile. Pedar, invece, è compagno di banco di J-Ax nel fortunato programma Non Aprite Quella Podcast e la sua prima esperienza con il rapper risale al programma Sorci Verdi su Rai2 condotto da Aleotti, Rovazzi, Claudio Colica, Edoardo Mecca e Paola Giraud.

In sostanza, la presenza di J-Ax e DJ Jad in Troppo Sbattimento suona come una strategia d’assalto verso l’estate, e il mood del brano ha infatti il sapore del tormentone. Non una semplice flowata rap né un richiamo nostalgico all’old school: Troppo Sbattimento è semplicemente un brano dance in cui non mancano le barre di Alessandro Aleotti: “Non ti cambio perché è uno sbattimento, troppo, come il pin al terzo tentativo”, e probabilmente il testo si riferisce alla pigrizia di chi non ha voglia di troncare una relazione ormai fatta solo di routine.

Per il momento non si parla di reunion degli Articolo 31, entrati in una lunga pausa dopo la scelta concordata di intraprendere una carriera solista. Tra i due non ci sono mai stati litigi, come ha spesso ribadito J-Ax nelle interviste e come ha sempre confermato DJ Jad. Questa collaborazione dimostra che tra gli ex partner in crime non c’è alcun dissapore.

