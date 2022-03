Come ben sappiamo, sabato scorso, durante il match al Maradona tra Napoli e Udinese, il terzino Giovanni Di Lorenzo è stato costretto a chiedere il cambio in seguito ad uno scontro di gioco in area di rigore contro il portiere Marco Silvestri, riportando un problema al ginocchio destro. Purtroppo, non giungono buone notizie sia per il club di De Laurentiis che per la Nazionale del CT Mancini: il difensore azzurro dovrà restare fermo ai box per almeno un mese, in attesa di ulteriori accertamenti a cui si sottoporrà nella giornata di mercoledì prossimo presso Villa Stuart con il Prof. Mariani.

Come ha riportato il quotidiano ‘Il Mattino’ nella sua edizione di oggi 21 marzo, si parla dunque di uno stop di circa un mese, ma occorrerà aspettare l’esito degli esami strumentali di mercoledì per scongiurare qualcosa di più grave. Nella giornata di ieri, il medico della Nazionale italiana, il professor Ferretti, ha eseguito a Firenze una risonanza al ginocchio interessato, che ha escluso lesioni sia ai legamenti che al menisco. Si tratta senz’altro di una prima e buona notizia, ma purtroppo Di Lorenzo dovrà saltare la delicata fase dei playoff con l’Italia e quelli molto importanti in campionato contro Atalanta, Fiorentina e Roma, con la possibilità di tornare in campo contro l’Empoli, il 24 aprile.

Tuttavia, l’agente del numero 22 azzurro, Mario Giuffredi, è abbastanza fiducioso sui tempi di recupero del suo assistito. Infatti, in questi giorni ha fatto una scommessa con il terzino del Napoli, ovvero che non resterà fuori un mese e che salterà solo i match contro Atalanta e Roma, tornando già titolare contro la Fiorentina (anche se c’è da precisare che probabilmente il procuratore si sarà confuso con i turni di campionato, dato che ci sarà prima la Fiorentina e poi la Roma da affrontare, ma comunque il discorso è lo stesso). Secondo lui, una distorsione è una cosa che può capitare e che si supera senza particolari contrattempi.

