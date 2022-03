Un uomo armato di vendetta terrà incollato il pubblico di Rai2 questa sera con il nuovo episodio di FBI 4, un singolo appuntamento che i fan attendono con ansia e che, al momento, sembra confermato. Alle 21.30 FBI 4 andrà in scena con l’episodio dal titolo Un conto in sospeso in cui Rina Trenholm viene colpita da una pallottola mentre, insieme a Jubal (Jeremy Sisto), si stava recando al lavoro.

L’episodio parte subito in quarta con la donna che viene subito portata in ospedale con delle condizioni che appaiono critiche sin da subito. Jubal e la sua squadra visionano alcuni video di sorveglianza scoprono che un uomo ha in precedenza seguito Tina al lavoro e questo lo fa finire subito nella lista degli indagati.

Gli inquirenti lo indentificano, si tratta di Castlewood, ma dietro di lui potrebbe nascondersi altro. Ulteriori indagini portano i nostri ad una vecchia conoscenza ovvero Antonio Vargas (la guest star David Zayas), è lui l’uomo che cerca vendetta?

FBI 4 tornerà su Rai2 anche la prossima settimana con un altro singolo episodio dal titolo Adottato in cui ladri a mano armata rapinano una gioielleria facendo due vittime, una donna e il proprietario del negozio. L’FBI riesce a trovare diversi orologi falsi rubati in una scatola in un negozio di prati e le telecamere portano subito a Jamal Carter, 16 anni, l’ultimo ad apparire con la scatola. A quel punto i sospetti dell’FBI si rivolgono ai suoi tre fratelli maggiori, come finirà per loro adesso?