Dopo l’ottimo esordio della settimana scorsa, i concorrenti di Pechino Express 2022 si preparano a tornare in prima serata, su Sky, per continuare il loro viaggio. In questa seconda puntata, sempre con una dotazione minima di 1 euro, continueranno il loro viaggio partendo da Konya (città dell’Anatolia), e girando in lungo e in largo in Turchia.

In particolare, la città di partenza è conosciuta anche per la presenza dei monaci islamici, i Dervisci, conosciuti per la loro danza circolare con la quale meditano da secoli per raggiungere l’estasi mistica. Anche i concorrenti di Costantino della Gherardesca dovranno cimentarsi con questo tipo di meditazione permettendo al pubblico di Sky di gustarsi questo momento?

Dopo la meditazione, le coppie saranno chiamate ad affrontare numerose sfide cimentandosi nei settori dell’agricoltura, dell’allevamento e dell’ittica ma non mancherà la difficile prova immunità, ambientata sul Lago di Egerdir in Turchia. Non mancheranno emozioni, risate e momenti di incomprensione per i viaggiatori di questa edizione, la prima targata Sky, a causa delle difficoltà del gioco e del viaggio.

Alla fine della puntata i concorrenti di Pechino Express 2022 raggiungeranno la meta finale nella spettacolare Pamukkale, luogo dagli scenari naturalistici mozzafiato e sede di antiche rovine ellenico-romane e sarà qui che sarà svelata il nome della coppia più veloce e, quindi, quella vincitrice. Come sempre, invece, la coppia che arriverà per ultima sarà a rischio eliminazione. A chi toccherà questa volta?

L’appuntamento con Pechino Express 2022 è fissato per oggi, giovedì 17 marzo alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

Ai blocchi di partenza ci saranno Alex Schwazer e Bruno Fabbri “Gli Atletici”, Ciro e Giovambattista Ferrara “Padre e Figlio”, Barbascura X e Andrea Boscherini “Gli Scienziati”, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio “I Fidanzatini”, Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”, Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”, Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”, Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti” e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia”.