Fedez sta male e lo rivela personalmente ai fan sui social. Un video su Instagram, tra le storie, in lacrime, e tante parole per coloro che lo hanno sempre sostenuto, a partire dal Grazie a sua moglie Chiara Ferragni, alla famiglia, ai figli e agli amici di sempre.

“Faccio questo video per esorcizzare, nella speranza che possa far bene anche a me”, le sue parole su Instagram. Fedez sta male e lo racconta per iniziare la condivisione di quello che sarà un periodo particolarmente impegnativo per lui, una nuova fase della sua vita nella quale dovrà far fronte a difficoltà derivanti dalla lotta contro un male che non argomenta.

Ma non è così complicato intuire di cosa possa trattarsi.

Si limita a parlare di “problema di salute”, che per fortuna gli è stato diagnosticato in tempo. Ora dovrà affrontare un percorso, una terapia. Racconterà via social anche questa nuova fase della sua vita ma non in questo momento. Promette, tuttavia, di farlo in futuro nella speranza che la sua battaglia possa essere di conforto a chi si trova o si troverà nella stessa situazione.

“Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna con grande tempismo. Questo comporta un percorso, importante, che dovrà fare e che mi sento anche di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli”.

“Mi sentivo di buttare fuori un po’ di mer*a, letteralmente, e niente altro. In questo momento non sono abbastanza lucido per andare oltre ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato”, aggiunge. “Ringrazio mia moglie, che mi è stata vicina in questi giorni”, conclude.