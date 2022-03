Gaslit su StarzPlay ha una data d’uscita italiana. La serie tv è incentrata sullo scandalo Watergate e vede Sean Penn e Julia Roberts vestire rispettivamente i panni del procuratore generale John Mitchell, il più fidato consigliere e migliore amico del presidente Richard Nixon, e la sua informatrice, la moglie Marta Mitchell.

Gaslit esce negli Stati Uniti e in contemporanea in Italia domenica 24 aprile, con un episodio a settimana. Prodotto da Sam Esmail, Gaslit è una versione moderna del Watergate che si concentra sulle storie non raccontate e sui personaggi dimenticati dello scandalo: dai subordinati maldestri e opportunisti di Nixon, agli squilibrati fanatici che aiutarono e favorirono i loro crimini, ai tragici informatori che alla fine avrebbe fatto crollare l’intera impresa, secondo la descrizione fornita da Starz.

Sean Penn ha fatto molto parlare di sé per aver insistito sul rispettare le norme anti-COVID sul set, obbligando tutta la produzione a vaccinarsi. Nel cast anche Dan Stevens (che ha sostituito Armie Hammer, dopo le pesanti accuse a suo carico) nei panni di John Dean, Betty Gilpin è Mo Dean, Shea Whigham è G. Gordon Liddy e Darby Camp è Marty Mitchell.

La storia sarà incentrata su Martha Mitchell, “una grande personalità dalla lingua lunga”. Martha è una celebrità mondana dell’Arkansas e moglie del fedele procuratore generale di Nixon, John Mitchell (Penn). Nonostante la sua affiliazione al partito, è la prima persona a lanciare pubblicamente l’allarme sul coinvolgimento di Nixon nel Watergate, causando il disfacimento sia della Presidenza che della sua vita personale. In qualità di procuratore generale, John Mitchell è il consigliere e il migliore amico più fidato di Nixon. Sboccato e spietato, eppure perdutamente innamorato della sua famosa moglie, sarà costretto a scegliere tra Martha e il Presidente.

Insieme alla data d’uscita è stato rilasciato anche il trailer di Gaslit su StarzPlay in italiano, che potete guardare di seguito:

