Sottoscrivere un’assicurazione per la propria auto è previsto per legge nel nostro paese. Naturalmente, nel corso del tempo la normativa è stata modificata e si sono verificati alcuni cambiamenti legati a determinati aspetti.

Per esempio, da pochi anni è decaduto l’obbligo di mostrare il contrassegno fisico, mentre il certificato assicurativo va tenuto a disposizione delle autorità per eventuali controlli.

Naturalmente, questo provvedimento ha reso indispensabile stabilire nuove modalità per mantenere agevole il controllo dell’assicurazione auto per l’automobilista anche nel caso in cui non si abbia a disposizione la documentazione cartacea per procedere a una consultazione immediata.

Per effettuare il controllo della polizza auto, al giorno d’oggi è possibile procedere direttamente dal web: a questo proposito, verifica la copertura assicurativa seguendo le indicazioni di 6sicuro.it, portale specializzato che mette a disposizione tanti approfondimenti utili, oltre che a un servizio di comparazione completamente gratuito.

Perché effettuare il controllo dell’assicurazione auto

In determinate circostanze, verificare che la copertura della polizza assicurativa del proprio veicolo sia valida è indispensabile per non incorrere in sanzioni.

Queste, secondo il Codice della Strada (articolo 193) possono andare dagli 800 ai 3 mila euro e, in casi gravi, prevedono che le autorità sequestrino anche il veicolo. Laddove la multa non venisse corrisposta e la custodia dell’auto confiscata non onorata, si arriva alla confisca.

Se non si ricorda la data di scadenza della propria assicurazione, quindi, è opportuno fare questo controllo in maniera tempestiva. Lo stesso vale se si ha il dubbio di aver stipulato una polizza con una compagnia assicurativa poco seria. A questo proposito, in ogni caso, per avere la certezza di affidarsi a una realtà affidabile e legalmente riconosciuta si può, ad esempio, fare un controllo sul sito dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, il cui acronimo è IVASS.

Ma il discorso vale anche per controparti che abbiano cagionato un incidente: in caso di sinistro, infatti, è l’assicurazione del responsabile a dover risarcire i danni e se non vi è copertura ciò non può avvenire.

Come controllare l’assicurazione auto online

Come si legge anche su 6sicuro.it, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previsto uno strumento estremamente valido, ovvero il Portale dell’Automobilista: si tratta di un sito web che permette di provvedere non solo al controllo delle polizze, ma anche a quello dei punti della propria patente, la sua validità, gli uffici e i medici autorizzati al rilascio o al rinnovo e fornisce indicazioni sulle officine autorizzate per i controlli periodici alle vetture.

Il servizio è attivo solo per i veicoli immatricolati in Italia e occorre indicare semplicemente la targa e il modello del proprio veicolo scegliendolo da un menù preimpostato. Non vi sono attese e il risultato della ricerca avviene davvero in pochi clic.

La CONSAP, invece, è la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici e fornisce le stesse indicazioni messe a disposizione dal Portale dell’Automobilista anche per tutti quei veicoli che abbiano avuto immatricolazione estera, purché nell’ambito della Comunità Europea. In questo caso, se non forniti dello SPID, ovvero l’identità digitale, occorre registrarsi con username e password al fine di accedere ai servizi del sito. Occorre ricordare che non sono solo i veicoli che circolano sulle strade sono soggetti all’obbligo di assicurazione, ma anche quelli che sono fermi in un parcheggio, perché di fatto occupano suolo pubblico e possono essere coinvolti in un sinistro. Infine, qualora a seguito di multa per mancata copertura assicurativa si decida di demolire il veicolo, lo si può dimostrare vedendosi di fatto la sanzione ridotta.