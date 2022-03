Mancano ormai altre nove gare al termine del campionato di Serie A, ma le voci in vista del prossimo calciomercato estivo sono già forti. L’esterno offensivo del Sassuolo e della Nazionale italiana, Domenico Berardi, sta facendo tanto parlare di sé grazie alle sue ottime prestazioni: su 26 partite in cui è sceso in campo, ha messo a segno 12 gol e sfornato 10 assist. Cifre molto interessanti che portano il calciatore ad un forte interessamento da parte di diversi big club italiani, su tutti Milan e Napoli. La società neroverde chiedono 35 milioni di euro per lasciar partite il suo gioiello. Questo è quanto affermato dal quotidiano ‘La Repubblica’ nell’edizione di oggi, martedì 15 marzo.

L’attaccante classe ’94 nutre il desiderio di poter giocare in una squadra in grado di offrirgli la possibilità di disputare la tanto ambita Champions League. Sia il Napoli che il Milan sono club che monitorano ‘Mimmo’ da un po’ di tempo: sappiamo bene che gli azzurri sono alla ricerca dell’erede di Lorenzo Insigne (che in estate si trasferirà in America per giocare in MLS con il Toronto) e il numero 25 del Sassuolo è uno di quei profili che piace davvero tanto, sia al tecnico Luciano Spalletti che al presidente Aurelio De Laurentiis (inoltre, sarebbe anche perfetto per i moduli 4-2-3-1 e 4-3-3). Il club partenopeo dovrà prestare attenzione alla diretta concorrente rossonera, anch’essa forte sull’esterno d’attacco da voler regalare a mister Stefano Pioli (perfetto anche per le trame tattiche rossonere).

Ad ogni modo, come già detto sopra, il club neroverde parte da una valutazione del cartellino di 35 milioni di euro. Ora come ora, le attenzioni per Berardi sono rivolte soprattutto al campo: l’obiettivo resta quello di concludere la stagione nel migliore dei modi col Sassuolo e contribuire a portare la Nazionale alla conquista dei prossimi Mondiali in Qatar. Una volta conclusasi la stagione, si deciderà il suo futuro.

