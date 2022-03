Antonella Elia giudice de La Pupa e il Secchione Show e non solo. Con questo annuncio poco fa sui profili social ufficiali, Mediaset ha confermato che la versione firmata da Barbara d’Urso avrà una giuria formata da tre persone, almeno al momento sembra così, e che dopo il no di Cristiano Malgioglio si è corsi ai ripari coinvolgendo Antonella Elia, Federico Fashion Style e un terzo giudice misterioso.

Ecco l’annuncio di qualche minuto fa:

La Pupa e il Secchione Show andrà in onda in prima serata su Italia 1 a partire da martedì 15 marzo e per la prima volta ci sarà Barbara d’Urso al timone mettendo insieme pupe vip e secchioni poco abituati alla vita mondana e alla socializzazione infarinando il tutto con le caratteristiche del reality. Nei giorni scorsi la conduttrice aveva rivelato anche alcuni nomi del cast dell’edizione confermando la presenza di personaggi famosi e meno che ogni martedì si ritroveranno in studio per commentare la loro settimana e partecipare alle prove previste.

#ESCLUSIVA per tutti gli amici di #Pomeriggio5: un nuovo promo per scoprire i primi protagonisti conosciuti de #LaPupaeilSecchioneShow! 🤩



Da martedì 15 marzo in prima serata su #Italia1 e in streaming su @MediasetPlay! pic.twitter.com/dt0wr16ZKA — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 2, 2022

A La Pupa e il Secchione Show prenderanno parte Flavia Vento; Nicolò Scalfi, campione di Caduta Libera; Aristide Malnati, ex del Grande Fratello Vip 6; Francesco Chiofalo; Paola Caruso.

Adesso non ci rimane che aspettare per scoprire chi sarà il terzo giudice de La Pupa e il Secchione Show ma molto lascia pensare che si tratterà di un ‘Secchione’ della tv, chi potrebbe essere? Lo scopriremo al prossimo annuncio ufficiale magari a Pomeriggio5 nel salotto di Barbara d’Urso.