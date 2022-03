Il produttore cinese ha rilasciato l’aggiornamento software di marzo 2022 per gli utenti in possesso dei Huawei Watch GT 2 e adesso la società ha iniziato a distribuire questo update in Cina anche per i possessori di Watch GT 2e. Questi due dispositivi sono tra i migliori smartwatch presenti sul mercato e ora la versione firmware 11.2.15.10 sta apportando diverse novità molto interessanti, tra cui il collegamento con attrezzature sportive, il supporto all’installazione di ricche applicazioni di terze parti ed il miglioramento del sistema in termini di prestazioni e stabilità. Secondo il registro delle modifiche, questo pacchetto di aggiornamento software è di grandi dimensioni e il processo di upgrade risulta abbastanza lungo. Per garantire il corretto completamento dell’aggiornamento è necessario aggiornalo tramite un’adeguata connessione Internet.

Con il nuovo aggiornamento il Huawei Huawei GT 2 mostra il supporto alla modalità Always-on Display (AOD) in grado di rivelare sullo schermo degli indossabili tutte le necessarie informazioni in merito all’allenamento in tempo reale (sono anche stati aggiunti display di alba e tramonto per gli sport all’aria aperta). Il wearable può essere collegato con i dati del telefono Huawei e delle attrezzature sportive e, durante l’esercizio, lo schermo può essere tenuto acceso, in maniera tale da risultare più comodo per visualizzare i dati sportivi in ​​tempo reale. L’ultimo update del mese di marzo 2022 aggiunge anche un supporto alle app di terze parti, mentre, per quanto riguarda il modello Watch GT 2e, consente di installare applicazioni per monitorare la salute: infatti, ora è possibile installare app di ricerca sulla salute del cuore per misurare i dati relativi ad essa direttamente sull’orologio.

Invece, il Huawei Watch GT 2 presenta il supporto al tracciamento del ciclo mestruale così da registrarlo manualmente e direttamente sull’orologio. Con l’aggiornamento software di questo mese è stata introdotta anche l’ottimizzazione delle prestazioni e della stabilità del sistema per far funzionare il dispositivo in maniera più fluida e stabile. Ora come ora, pare che l’update dei Huawei Watch GT 2 e Watch GT 2e sia stato rilasciato solo in Cina, ma molto probabilmente dovrebbe giungere anche nei mercati esteri, e dunque anche in Italia, nel giro di poche settimane.

Continua a leggere su optimagazine.com