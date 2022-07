Siete pronti a sfoggiare sul vostro polso un fantastico ed elegante smartwatch, ottimo per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo? Allora utenti all’ascolto, o per meglio dire in lettura, quest’oggi non fatevi scappare lo straordinario Huawei Watch GT 2 (con cassa da 46 mm) e con il 19% di sconto su Amazon. Il wearable del colosso cinese è disponibile con il colore Pebble Brown al prezzo in offerta di 129,90 euro (invece di 159,99 euro di listino), è venduto e spedito dall’e-commerce e se siete iscritti ai servizi Prime la consegna è gratuita e non sono previsti costi aggiuntivi. Detto ciò, vediamo insieme qualche dettaglio tecnico.

Il Huawei Watch GT 2 (da 46 mm) sfoggia un display AMOLED da 1,39 pollici con schermo in vetro 3D e una risposta al tocco molto precisa. L’orologio è piuttosto utile e pratico per le chiamate Bluetooth, ad esempio, durante gli allenamenti e nella vita quotidiana. Il device è dotato di 15 modalità di allenamento ed è un perfetto istruttore di fitness a tempo pieno A bordo del wearable sono preinstallati più allenamenti professionali dal livello base fino al livello avanzato, fornendo agli utenti una guida professionale ed efficace. Il dispositivo è stato progettato con due sistemi di posizionamento (GPS e GLONASS) per rilevare più satelliti e per aumentare la precisione di posizionamento.

Offerta HUAWEI Watch GT 2 Smartwatch 46 mm, Durata Batteria fino a 2... Dotato di chip Kirin A1 indossabile e sviluppato direttamente da...

Display del quadrante in vetro 3D per il modello HUAWEI WATCH GT 2 (46...

Il Huawei Watch GT 2, oggi in super offerta su Amazon a soli 129,90 euro, supporta la misurazione del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), in grado di rilevarlo quando e dove vogliamo; inoltre supporta funzionalità come la notifica dei messaggi, il monitoraggio del sonno TruSleepTM 2.0 e il monitoraggio della pressione TruRelax. L’indossabile tiene traccia dei vostri progressi di forma fisica durante il giorno, inclusi i passi fatti, le calorie bruciate, i tempi in cui vi alzate e i periodi di intensità dell’attività medio-alta. Questo orologio smart è compatibile sia con smartphone Android che iOS.

