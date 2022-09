Una super offerta da non perdere è disponibile quest’oggi, giovedì 1 settembre, su Amazon e riguarda il Huawei Watch GT 2, fantastico smartwatch con cassa da 42mm e colore Night Black. Potrete acquistare il dispositivo in due modalità di pagamento: in un’unica soluzione al prezzo di 99,90 euro (invece di 199,00 euro di listino) oppure in 5 rate mensili di Amazon del valore di 19,98 euro ognuna. Inoltre, la disponibilità del prodotto è immediata; è sia venduto che spedito dall’e-commerce e la consegna non prevede costi aggiuntivi. A questo punto, per chi ancora non fosse a conoscenza dell’orologio, vediamo quali sono le sue principali caratteristiche tecniche.

Il Huawei Watch GT 2 è dotato di chip indossabile Kirin A1, il primo sviluppato direttamente dal colosso cinese, in grado di assicurare prestazioni operative elevate ed un consumo energetico intelligente ed incredibilmente ridotto. Grazie a questo sistema a basso consumo di energia l’autonomia della batteria è garantita fino a 1 settimana di durata. Lo smartwatch presenta un display AMOLED 3D curvo da 1,2 pollici, che offre una sensibilità al tocco di altissima precisione per un’esperienza visiva impeccabile. Inoltre, è possibile selezionare e personalizzare il quadrante che si preferisce tra un’ampia gamma di opzioni.

Il Huawei Watch GT 2, oggi in offerta su Amazon a soli 99,90 euro, mostra 15 modalità di allenamento e un personal trainer sempre a vostra disposizione; il dispositivo è dotato di tantissimi corsi preinstallati per l’allenamento professionale, che va dal livello base a quello avanzato, capaci di fornire all’utente una guida professionale ed efficace. L’orologio è provvisto anche di un doppio sistema di geolocalizzazione (GPS + GLONASS) in grado di rilevare un numero elevato di satelliti ed aumentare così la precisione e rapidità della geolocalizzazione. Con il sistema HUAWEI TruSeen versione 3.5, il prodotto offre un monitoraggio in tempo reale del battito cardiaco più efficace ed accurato. L’indossabile presenta anche il sistema HUAWEI TruSleen 2.0, in grado di monitorare e diagnosticare in modo scientifico ben 6 tipologie di disturbi comuni del sonno, ed il sistema HUAWEI TruRelax, che monitora in modo costante lo stress. Insomma, non fatevi scappare quest’occasione!

