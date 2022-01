Il Huawei Watch GT 2 sta ricevendo un aggiornamento globale in queste ore, proprio come nel caso del fratello Watch GT 2e. Nel caso del primo smartwatch, l’upgrade è stato rilasciato per migliorare l’esperienza d’uso durante gli allenamenti degli utenti (che per molti è il motivo principale per cui è stato acquistato), oltre che nell’ottimizzazione delle prestazioni complessive del sistema (altra buona cosa, che spesso passa inosservata, ma che, invece, dimostra quanto di buono il team di sviluppo sta facendo per il device).

L’aggiornamento aggiunge anche una funzione di password della lockscreen, per aumentare la sicurezza generale. In merito agli allenamenti, l’upgrade aggiunge la visualizzazione di alba e tramonto per le attività outdoor, la raffigurazione del ritmo di corsa ed il mantenimento sempre attivo della visualizzazione durante gli allenamenti per poter consultare i dati in presa diretta. L’aggiornamento che ha colpito il Huawei Watch GT 2 ottimizza anche il calendario del ciclo e consente di integrare manualmente i dati dei vari periodi. Non manca il supporto a Petal Maps, per prendere visione delle mappa dall’indossabile. Parliamo di un upgrade a tutto tondo, che migliora decisamente l’esperienza utente offerta dal Huawei Watch GT 2, un orologio che, già di suo, riesce a lasciare il segno ed a farsi preferire a molti dei suoi colleghi wereable, anche di marchi molto blasonati.

Riceverete la notifica di avvenuta disponibilità da un momento all’altro: tenetevi pronti ad accogliere questo nuovo aggiornamento a bordo del vostro Huawei Watch GT 2, che, come avrete capito anche voi, ottimizzerà non poco le prestazioni aggiungendo anche tante nuove funzioni agli strumenti già disponibili sullo smartwatch (che non erano pochi, lo confermeranno quanti posseggono il dispositivo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

