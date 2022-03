Arisa a Pechino canta Fino All’Alba, la canzone che accompagnerà i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026 in programma a Milano e Cortina D’Ampezzo.

L’edizione 2022 si è tenuta invece in Cina ed è stata Pechino la città scelta per il passaggio del testimone. Arisa è quindi volata dall’altra parte del mondo per prendere parte alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali che si terranno tra 4 anni in Italia.

In diretta su Rai2 da Pechino, Arisa ha presentato il suo brano: Fino All’Alba. Già ascoltata al Festival di Sanremo 2022, quando il pubblico è stato chiamato a votare tra questo e la canzone di Malika Ayane presentata per lo stesso scopo, Arisa ha ottenuto la maggioranza delle preferenze.

Ufficialmente è sua la colonna sonora che accompagnerà i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026: Arisa a Pechino si è recata con il suo staff e il produttore Diego Calvetti per la presentazione ufficiale del brano al cospetto internazionale. Un rito, quello del passaggio del testimone dalla Cina all’Italia, che segna la fine dell’edizione 2022 dei Giochi invernali e dà il via alla preparazione dei prossimi.

Fino All’Alba di Arisa – testo

Era un ragazzo come noi

Che aveva un sogno nel cassetto

Voleva essere un eroe

Senza costume né mantello

Sognava di toccar le nuvole

E di volare con le aquile

Ma lui poteva solo correre

E continuare a sognar

Siamo noi, siamo solo noi

Non c’è bandiera che ci limiti



Non ti voltare, non ti fermare

Fino all’alba

Fino all’alba…

Fino all’alba…

E c’era un cielo limpido

Come dipinto col pastello

E quel ragazzo era un eroe

Ma senza maschera e mantello

Scendeva forte come un fulmine

Tra le montagne con le aquile

Aveva un cuore incontenibile

E gli occhi pieni di emozione