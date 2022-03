La moda e la cultura aziendale trovano una loro ideale sintesi nel segno della tutela dell’ecosistema: nasce – lungo l’asse Napoli/Milano – il movimento Fashion For Future.

Nata su impulso della testata di moda Pink Life Magazine (stampata su carta riciclata e certificata FSC) e della Amaranto Holding (leader nella progettazione e realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili), Fashion For Future vanta come partner l’Accademia della Moda di Milano, i cui allievi stanno lavorando a progetti moda ecosostenibili.

Le centinaia di eccellenze del comparto moda, della sartoria e delle industrie tessili sono chiamate a migliorare energicamente le loro strutture nel segno virtuoso della sostenibilità, dell’economia circolare e della connessione tra settore pubblico e privato.

Il team di FASHION FOR FUTURE

In quest’ottica, l’obiettivo di Fashion For Future è quello di creare una rete tra realtà che, pur facendo impresa e business, si muovono nel rispetto del pianeta e a tutela dell’ecosistema. Tra i partner del movimento, infatti, figura anche la make-up atrtist Ortensia Tropeano: un team di chimici e biologi sta lavorando alla creazione di un siero naturale per sopracciglia, non testato sugli animali.

“Proteggere il mondo in cui viviamo è l’unica chance che abbiamo anche e soprattutto per il benessere di ognuno di noi”. Parola di Fashion For Future.