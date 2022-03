Tokio Hotel a Milano nel 2023: il concerto inizialmente previsto per il 2022 è stato posticipato. I biglietti già acquistati restano validi per la nuova tappa della tournée internazionale, nuove disponibilità sono in prevendita.

A causa dell’attuale situazione politica, l’intero tour dei Tokio Hotel è stato posticipato al 2023, con esso anche l’unico appuntamento in programma in Italia quest’anno. Inizialmente previsto per il 29 ottobre 2021 e poi rimandato al 20 aprile 2022, il concerto dei Tokio Hotel a Milano subisce un nuovo posticipo. Si terrà il 10 maggio 2023 al Fabrique.

I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data e chi volesse partecipare, non ancora in possesso dei ticket d’ingresso, potrà acquistarne sul circuito ufficiale Ticketone, sia online che via call center e nei punti vendita abilitati di tutta la penisola. Il prezzo è fissato a 35 euro + diritti di prevendita per posto unico non numerato in piedi.



Ad annunciare il posticipo dell’intero tour internazionale è stata la stessa band, che si è detta dispiaciuta la costretta a prendere una decisione netta con la speranza che i fan possano condividerla.

Di seguito la dichiarazione della band:

“Dear Aliens, we are currently discussing on a daily basis what is appropriate to share and how to carry on with our music. It just doesn’t feel right to do business as usual and we won’t. At the same time music has always been a place of love, hope and unity and we’re trying to find ways to keep sharing this with you. We’re sure everybody understands that we can’t pursue our upcoming tour as planned but we can announce today that we have successfully moved a majority of the shows to new dates in 2023. More to follow. All tickets remain valid. Sending love to each and everyone of you. Georg, Gustav, Tom and Bill”