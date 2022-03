Il Samsung Galaxy A13 ha compiuto il proprio debutto in Europa, arrivando prima nei Paesi Bassi. Il device include uno schermo TFT da 6.6 pollici con risoluzione FullHD e frequenza di refresh rate a 60Hz con notch a goccia per il contenimento della fotocamera frontale, che si compone di un sensore singolo da 8MP.

Il Samsung Galaxy A13 sarà spinto dal processore Exynos 850, con 4GB di RAM e 64/128GB di memoria interna. Lo smartphone includerà un comparto fotografico posteriore con un sensore principale da 50MP (apertura f/1.8), un ultra-grandangolare da 5MP e due sensori da 2MP, di cui uno per le macro ed uno per la profondità di campo. La batteria dovrebbe avere una capacità da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 15W. Il lettore di impronte digitali sarà posto sul versante laterale del dispositivo. Il Samsung Galaxy A13 arriverà sul mercato con Android 12 e One UI 4.1 pronta all’uso, e con dimensioni pari a 165,1 x 76,4 x 8,8 mm (distribuite in un peso di 195 gr.).

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, il dispositivo, nel taglio di memoria da 64GB, avrà un prezzo di 189 euro, e di 209 euro per quello con 128GB di storage. Potrete acquistare il Samsung Galaxy A13 sul negozio online di Samsung e presso i principali rivenditori di elettronica di consumo (come sempre succede quando c’è da acquistare un nuovo prodotto del colosso di Seul, molto spesso disponibile anche su Amazon e su molti altri e-commerce). A voi piacerebbe avere la possibilità di acquistare, ad un buon prezzo, un dispositivo di questo genere? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto (vi faremo poi sapere la nostra il prima possibile).

