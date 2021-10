Il Samsung Galaxy A13 è uno smartphone entry-level dotato di connettività 5G, che abbassa decisamente le pretese in fatto di reti di ultima generazione, non necessariamente abbinate solo a device di fascia alta o media. Il telefono in questione include uno schermo IPS LCD da 6.48 pollici con risoluzione di 2340 x 1080 pixel ed è spinto dal processore MediaTek Dimensity 700, con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (il device vanta una discreta potenza per la fascia di prezzo cui sembra appartenere, su questo non ci si può proprio lamentare).

Il telefono include, come vi abbiamo detto in apertura, il 5G, l’USB-C, il jack per le cuffie da 3.5mm, ed un comparto fotografico posteriore composto da un sensore principale da 50MP (apertura f/2.0), un ultra-grandangolare da 5MP (apertura f/2.2) ed uno di profondità da 2MP (apertura f/2.4). La batteria ha una capacità da 5000mAh (un bottino non di poco conto, che vi consentirà di arrivare a due giorni buoni di autonomia con un solo ciclo di ricarica, a patto di utilizzarlo consapevolmente, senza concedersi eccessi smodati se non proprio necessario), con supporto alla ricarica rapida a 25W. Android 11 muoverà i fili del discorso software, in combinazione con la One UI di Samsung, da sempre sinonimo di qualità. Le dimensioni del telefono ammontano a 164,5×76,5×8,9mm, con disponibilità nelle colorazioni Black, Red, White e Blue.

Il Samsung Galaxy A13 avrà un costo di 290 dollari sul mercato USA, ma potrebbe essere venduto anche a livello internazionale, più o meno intorno a quella cifra (magari intorno ai 300/320 euro in Italia, non andando comunque oltre i 350 euro). Voi investireste questi soldi per un dispositivo entry-level, però dotato di connettività 5G e di altre specifiche tecniche comunque all’altezza della situazione? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.