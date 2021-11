Samsung vende una quantità indicibile di smartphone entry-level, che garantiscono un prezzo competitivo e specifiche rispettabili. Come riportato da ‘SamMobile‘, questi telefoni tendono a fare bene nei mercati emergenti, in particolare per gli utenti che acquistano per la prima volta un dispositivo mobile. Il Samsung Galaxy A12 si è classificato tra i migliori smartphone del colosso di Seul presenti sul mercato, a cui succederà presto il Samsung Galaxy A13 (nel giro di pochi mesi lo vedremo debuttare, sperando possa riscuotere lo stesso clamore positivo del modello attuale).

Alcuni rapporti dalla Corea del Sud suggeriscono che l’OEM sta pianificando di dotare il device di un sensore primario da 50MP, con una configurazione a 4 fotocamere di cui un ultra-grandangolare da 5MP, un sensore macro da 2MP ed uno di profondità da 2MP. Ci sarà anche una selfie-cam da 8MP. In precedenza era stato detto che il Samsung Galaxy A13 sarà equipaggiato con un processore MediaTek Dimensity 700 con supporto 5G. Il suo predecessore utilizzava anch’esso un chipset MediaTek, ed includeva una batteria da 5000mAh con schermo TFT HD+ da 6.5 pollici.

Non sappiamo ancora dirvi nulla sul prezzo del Samsung Galaxy A13, che potrebbe essere lanciato a nel corso di questo mese di novembre per poi venire immesso sul mercato a gennaio 2022 (sarebbe, così facendo, tra i primi dispositivi Samsung ed essere lanciati in commercio il prossimo anno), seguendo più o meno la stessa cronologia del Samsung Galaxy A12. In ogni caso, va premiato, a nostro modo di vedere le cose, l’impegno profuso dal colosso di Seul per il miglioramenti dei suoi dispositivi entry-level e di fascia media, che meritano un posto di rilievo nel segmento. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.