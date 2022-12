I proprietari del Samsung Galaxy A13 possono adesso gioire: il team di sviluppo del produttore asiatico ha, in queste ore, messo a disposizione per il loro device l’ultimo aggiornamento ad Android 13 con la One UI 5.0. Il colosso di Seul ce l’ha messa tutta per fare bella figura: questa volta ci è riuscito in pieno, bisogna riconoscerglielo senza mezze misure (è stato molto attento anche ai dispositivi più economici, facendosi in quattro per tutti i suoi prodotti, non solo per i flagship).

L’upgrade è stato reso fruibile in più mercati, europei ed asiatici, Italia compresa: il nuovo firmware A135FXXU2BVL2 arriva con la patch di sicurezza di novembre 2022, che ha risolto più di 40 diversi exploit. L’interfaccia utente adesso si è notevolmente rinnovata con maggiori margini di personalizzazione, icone più grandi per le notifiche, ottimizzazione delle animazione e delle transizioni, nuove release delle app proprietarie, etc.

Dovreste aver già ricevuto la notifica di avvenuta disponibilità dell’aggiornamento ad Android 13 con la One UI 5.0 a bordo del vostro Samsung Galaxy A13: se così non fosse, potrete verificarla personalmente tramite il percorso “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Se nemmeno in questo modo le cose cambieranno tempo qualche giorno ed il vostro Samsung Galaxy A13 vi segnalerà da solo la disponibilità dell’upgrade. Prima di procedere all’installazione assicuratevi che la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% e di effettuare un backup recente dei dati (cui ricorrere se doveste aver bisogno di un hard-reset che non avevate messo in conto all’inizio delle operazioni, cosa che può accadere purtroppo). Nel caso in cui vogliate farci qualche domanda il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

