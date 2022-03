Il corpo umano è una macchina talmente perfetta che al suo interno circolano sostanze chimiche, generate dal sistema nervoso, in grado di produrre soddisfazione e piacere. Stiamo parlando delle endorfine, chiamate così dalla fusione di “interno” e “morfine”, che hanno il compito di combattere lo stress e il dolore.



Le endorfine nascono principalmente nell’ipotalamo e nella ghiandola pituitaria. Si possono definire neurotrasmettitori prodotti dal cervello. Possono agire come farmaci e oppioidi, combinandosi con dei recettori presenti nel nostro organismo in modo da influire sulla percezione di dolore e stress.



Quali sono i metodi per agevolare la produzione naturale di endorfine?

Esercizio fisico

L’attività sportiva aiuta a sviluppare endorfine e contribuisce a migliorare l’umore, a sopportare meglio la fatica. L’effetto dello sport sulle patologie dell’umore è noto ed è stato dimostrato attraverso tecnice di imaging diagnostico con sui sono state rilevate le endorfine circolanti nel cervello prima e dopo un allenamento.

Queste tecniche di rilassamento attivano un circolo virtuoso in cui le endorfine producono una sensazione di benessere che, a sua volta, aiuta a produrre endorfine.

La risata, sia essa generata da un film comico, da una battuta di un amico, contribuisce a produrre endorfine. Questo procura buonumore.

Le endorfine assolvono un fondamentale ruolo di regolatori degli ormoni sessuali che hanno effetto sulla sessualità e l’armonia di coppia. Sia prima dell’atto sessuale che durante le endorfine conferiscono uno stato di serenità e calma.

Alcuni alimenti molto saporiti, il vino, il cioccolato determinano il rilascio di endorfine. Da qui la sensazione di piacere e soddisfazione