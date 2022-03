Nel video di Tutte Le Notti di Tommaso Paradiso c’è Christian De Sica, che in pochi minuti di montato dimostra di essere un attore eccellente senza proferire parola. Il video è uscito nell’ultima ora e accompagna il singolo pubblicato dal cantautore romano nelle scorse settimane, nuovo estratto dall’album Space Cownboy.

Le immagini ci mostrano due momenti: il primo è quello di Tommaso Paradiso, al centro di un grande salone con un pianoforte, intento a cantare il suo brano. Il secondo mostra un Christian De Sica in abiti da sera, disteso su un letto che un tempo condivideva con l’amata che compare evanescente, interpretata da Eleonora Ivone. De Sica lascia la stanza, incrocia Tommaso Paradiso nel corridoio dell’albergo e si muove verso il bar. Tutto intorno è vuoto e desolazione, e nella penombra compare di nuovo quella grande assente che De Sica non riesce a raggiungere.

Nel frattempo Paradiso canta il suo testo: “Dovremmo volare lontano da qui, per poi tornare sopra questo grande mare”. Ancora, tutto è vuoto, una suggestione che quasi ricorda l’Overlook Hotel di Stephen King, ma per fortuna non c’è un Jack Torrance pronto a fare a pezzi la sua famiglia. Infine, De Sica giunge in un grande salone che un tempo ospitava le danze. Lei è lì, di spalle, e lui le si avvicina con garbo cercando di cogliere ogni sfumatura di quel momento. Lei si volta, gli sorride e lui riesce ad abbracciarla.

Con questo video, diretto da YouNuts, Tommaso Paradiso sottolinea i concetti espressi in Tutte Le Notti che, in alcune parti del testo, vengono resi con un registro troppo urban. Il focus del singolo è l’assenza. Christian De Sica interpreta l’uomo che non si dà pace, che cerca la sua metà perduta in ogni stanza, fino a ritrovarla grazie alla sua grande fede nell’amore. Il finale è aperto, per una libera interpretazione del pubblico.