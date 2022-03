Un omaggio a Lucio Dalla all’Arena di Verona viene annunciato oggi. Il concerto ha già una data di svolgimento e sono già disponibili anche i biglietti per assistere all’evento in memoria del grande artista che ha scritto alcune delle pagine più significative della storia della musica italiana.

Si intitolerà Dall’ArenaLucio la serata-evento che festeggia e celebra il grande repertorio musicale che Lucio Dalla ci ha lasciato. La data è quella del prossimo 2 giugno all’Arena di Verona.

L’omaggio a Lucio Dalla all’Arena di Verona sarà una serata-evento con i big della musica italiana riuniti per rendergli omaggio a dieci anni dalla scomparsa. Tanti, dunque, saranno gli ospiti in scaletta che si alterneranno sul palco per ricordare il suo repertorio, tra successi più conosciuti e perle note solo agli affezionati ascoltatori.

I biglietti per Dall’ArenaLucio saranno disponibili in prevendita da oggi alle ore 16:00 attraverso i circuiti TicketOne e VivaTicket sia online che via call center e anche nei punti vendita autorizzati della penisola.

Dalla locandina condivisa oggi con l’annuncio dello spettacolo si apprende anche l’orario d’inizio della serata, fissato per le ore 20:30. Ulteriori dettagli sull’evento e l’elenco degli ospiti sul palco per ricordare Lucio Dalla verranno invece comunicati nelle prossime settimane. Ciò che è certo è che sarà una serata celebrativa di uno degli artisti più apprezzati di sempre, le cui canzoni verranno portate nuovamente dal vivo e vestite per l’occasione da numerosi ospiti ed amici.