I Misteri di Murdoch 9 continua la sua corsa in prima tv su Giallo con due nuovi episodi, in onda lunedì 28 febbraio in prima serata. La programmazione della serie, partita lo scorso gennaio, ha fatto seguito allo speciale natalizio che la rete aveva trasmesso durante le ultime vacanze di Natale.

I Misteri di Murdoch 9 è composta da ben 18 episodi, dunque la programmazione su Giallo ha superato il giro di boa ed è entrata nella seconda parte di stagione.

Negli episodi 11 e 12 de I Misteri di Murdoch 9, il protagonista William Murdoch (interpretato da Yannick Bisson) è chiamato ad indagare su nuovi inquietanti delitti compiuti nella Toronto di fine Ottocento. Ecco le trame degli episodi in onda il 28 febbraio in prima serata, intitolati rispettivamente Un Caso di Yips e Sfortunata in Amore, entrambi diretti da Cal Coons.

Un giocatore di golf viene trovato ucciso e sepolto nelle sabbie mobili sul campo. Per l’indagine Murdoch inizia a praticare, e presto rimane rapito da questo sport…

La folgorazione di un anziano sposo porta Murdoch a sospettare di una vedova nera, mentre Crabtree incontra Lucy Maud Montgomery a un corso di scrittura.

I Misteri di Murdoch 9 ha debuttato in Canada sulla CBC nel 2015, mentre è arrivata in Italia in prima visione solo lo scorso 24 gennaio su Giallo, dopo che la stessa rete aveva trasmesso lo speciale Un felice Natale in stile Murdoch nel dicembre 2021, contenuto all’interno della stessa stagione. Questo capitolo ha visto un importante avvicendamento nel cast principale, con l’uscita di scena di Georgina Reilly (la dottoressa Emily Grace) e l’ingresso di Mouna Traoré (Rebecca James). In Canada Murdoch ha raggiunto la quindicesima stagione, che alla sua conclusione porterà la serie ad essere il dramma sceneggiato più longevo della storia canadese, con 239 più tre speciali natalizi.

