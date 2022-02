Probabilmente l’umore generale non sarà dei migliori domani 1 marzo, in occasione del martedì grasso, ma potreste comunque avere voglia di fare gli auguri di buon Carnevale 2022. La guerra non dà tregua: ci arrivano ogni giorno immagini di inaudita sofferenza e disperazione dal territorio ucraino, con gente devastata dal dolore e dalla paura del domani. La giornata del martedì grasso, senza nulla togliere a quanto sta succedendo nell’Europa dell’est, potrebbe aiutare ad alleggerire un po’ il carico emotivo che ci sta accompagnando in questi giorni.

Partiamo, come spesso succede, dalle frasi, talvolta anche motivo di riflessione per il tempo attuale, oltre che perfette per fare gli auguri di buon Carnevale 2022. Potrete inviare su WhatsApp, come pure su Facebook o tramite qualsiasi altro social siate soliti utilizzare:

A carnevale tutto il mondo è giovane, anche i vecchi.

A carnevale tutto il mondo è bello, anche i brutti.

(Nicolaï Evreïnov)



È Carnevale: colori nelle strade, allegria nell’anima.

Balla alla vita, senti il suo ritmo. Lascia fluire e non forzare.

(Anonimo)



Mi piacciono i coriandoli per terra a dimostrare che qualcuno si è divertito. Che la felicità per un attimo si è fermata in quel luogo.

(Fabrizio Caramagna)



Se esci e incontri il principe azzurro,

ricordati che è Carnevale…

(Anonimo)



Io considero il mondo per quello che è: un palcoscenico dove ognuno deve recitare la sua parte.

(William Shakespeare, Il mercante di Venezia)



− Papà mi compri i coriandoli?

− No! L’anno scorso li hai buttati via tutti!

(Anonimo)



Tantissimi auguri di buon Carnevale e non perdetevi troppo in chiacchiere che poi…s’ingrassa



I Carnevale passano, certe maschere restano! (Jean Paul Malfatti)

Non ci sono solo le frasi per fare gli auguri di buon Carnevale 2022, ma anche le immagini, forse più immediate e ad effetto, e per questo da molti utenti preferite per veicolare il proprio messaggio alla persona cara. Ne abbiamo scelte per voi di colorate e simpatiche, giusto per smussare un po’ la situazione e provare, almeno per qualche istante, a strappare un sorriso a chi si vuole.

Carnevale. A Carnevale. Ogni scherzo vale! Scendo in fretta le scale. senza farmi male, arrivo subito in fondo al viale. dove c’è un’ offerta speciale. Che cosa compro? Panino con salsiccia di maiale e cinghiale. per festeggiare il Carnevale. Ma è davvero speciale!

Le immagini e le frasi per caso non vi bastano? Chiudiamo la nostra rassegna con un paio di video, uno con tante canzoncine divertenti per i più piccoli ed un altro utile a proporvi qualche idea per i vostri scherzi. Fare gli auguri di buon Carnevale 2022 in occasione del martedì grasso, come potete vedere, non sarà poi così difficile.

