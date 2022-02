Da più di un mese sono cessati i rumors circa i prossimi smartwatch Apple, ma oggi, grazie alle ultime notizie giunte dall’insider Mark Gurman nella sua newsletter settimanale ‘Power On’ pubblicata su Bloomberg, sono stati svelati diversi dettagli relativi alla nuova serie di Apple Watch Series 8, in arrivo tra qualche mese. Il noto leaker ha spiegato che il colosso di Cupertino lancerà sul mercato ben tre orologi intelligenti durante il 2022. I dispositivi saranno l’ormai famoso Apple Watch Series 8, una nuova versione dell’Apple Watch SE (con hardware aggiornato) ed un wearable pensato per gli sportivi estremi.

Sempre secondo il giornalista Gurman, l’anno in corso sarà il più grande nella storia dell’Apple Watch partendo dal modello originale del produttore e facendo riferimento al numero dei modelli presentati ed alle loro funzionalità. Le novità principali riguarderanno specialmente il potenziamento delle funzioni per quanto concerne il monitoraggio delle attività fisiche ed il miglioramento apportato alle prestazioni in linea generale grazie all’aggiunta di chip più veloci su tutta la gamma. Invece, in merito all’introduzione di nuovi sensori sui tre smartwatch, malgrado al termine del 2021 si parlasse dell’arrivo di molti sensori biometrici (come ad esempio quello per misurare il diabete), tale espansione non avrà luogo quest’anno, eccezion fatta, probabilmente, per il sensore relativo al rilevamento della temperatura corporea.

Inoltre, l’insider ha anche spiegato che Apple Watch Series 8 avrà a bordo update significativi e utili al tracking delle attività dell’utente, in aggiunta ad un chipset migliorato, che dovrebbe assicurare prestazioni più solide rispetto al predecessore Apple Watch di serie 7. Quanto al design, Apple non presenterà novità importanti: infatti, l’azienda statunitense proporrà il medesimo stile del suo orologio intelliente oppure opterà per la scelta di “nascondere” le innovazioni sui suoi futuri smartwatch. Qualora dovessero essere ufficializzati i prossimi Apple Watch Series 8, Apple Watch SE ed un wearable per gli sport estremi, è plausibile che il Watch Series 3 esca ufficialmente dal catalogo.

